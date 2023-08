¿El canto o la cocina? Paola Jara de Yo me llamo dejó a los jurados impactados con su voz y con su sudado de pollo

Yo me Llamo Yo me Llamo

‘Yo me llamo’ es uno de los programas iconos del Canal Caracol, pues por más de ocho años se ha encargado de divertir a los televidentes demostrando su talento para el canto y la imitación de sus artistas preferidos.

Sin duda cada participante llega con muchos nervios al escenario, sin embargo, una de las que más destacó a lo largo de este nuevo capítulo fue la imitadora de Paola Jara. La concursante reiteró que es madre soltera, motivo por el cual no ha sido nada sencillo poder sacar a sus hijos adelante, resaltando que con varios esfuerzos y algunos trabajos ha logrado conseguir varias cosas.

Antes de llegar al escenario logró generar sorpresa entre los televidentes teniendo en cuenta que se encontraba en un espacio abierto y también con varios implementos y productos para realizar una preparación. En medio del hecho comenzó a preparar una receta. Si bien, en principio pasó desapercibida, segundos más tarde, mostró el resultado final el cual se trataba de un sudado de pollo.

La imitadora de Paola indicó que había una cosa con la que no se asociaba con Paola y justamente resultaba ser esta preparación: “En lo único que no me parezco es en el sudado de pollo”, con varias risas incluidas. Luego, se preparó con el vestuario indicado para salir al escenario y mostrar todo su talento. La participante interpretó el famoso tema de la paisa ‘Salud por él’, en donde los jurados se terminaron emocionando por su presentación teniendo en cuenta el auge que ha tenido el género popular en el país.

Sin embargo, no pasaron ni 10 segundos después de que los tres jurados, César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno terminaron oprimiendo el botón rojo, en signo de que no se parecía a Paola Jara por ningún lado. Incluso en medio de risas resaltaron que esta habría sido una de las presentaciones más cortas durante la historia de Yo me llamo. Por su parte, la participante en medio de la tristeza indicó que respetaba la opinión de los jurados y se iba a seguir preparando.