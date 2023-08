¿Qué pasó con Carolina Acevedo y Juliana Galvis en ‘MasterChef Colombia’?

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de las polémicas.

En el reciente capítulo 60 quienes quedaron de segundo lugar en el reto del día anterior que se trataba de un menú infantil, tendrían la oportunidad de salvarse, subir al balcón y no ir a un reto de eliminación.

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, inició el programa diciendo que había tenido un sueño premonitorio y no era más que la ausencia de las actrices Carolina Acevedo y Juliana Galvis.

Carolina Acevedo y Juliana Galvis están enfermas

Ambas estaban en el equipo que iría a salvación, pero una indisposición de salud al parecer fue el detonante de que no se presentaran. Como era de esperarse sus compañeros, quienes ya empezaron a sacar las uñas, no vieron con bueno ojos la noticia.

“Lo que está raro es que Juliana y Carolina no hayan venido. ¡Las amigas! ¡Qué cosas! Se enfermaron justo para una eliminación”, indicó el músico Diego Sáenz en uno de sus testimonios individuales. A él se sumó la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños diciendo que “Si es estrategia y no vinieron y dejaron clavado a Nela y Juna Pablo, barro porque era un equipo”.

Por su parte, Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’, también fue otro de los que opinó en los testimonios individuales con respecto a la situación y también vio con malos ojos la ausencia de las actrices. “Ay me enfermé, no mani, eso no va aquí hay algo raro y puede que sea estrategia” dijo.

Quienes sí estaban el balcón tuvieron que escoger a dos compañeros para suplantar a Carolina Acevedo y Juliana Galvis, por lo que los votos en su mayoría recayeron sobre la actriz Zulma Rey, así como ‘El Negrito’.