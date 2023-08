“No se la pasa encuera, pero cuando muestra conmociona”: Laura Acuña presumió su figura en Bikini

Laura Acuña se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, la santandereana se ha ganado la admiración de miles de seguidores que no se pierden ni un solo detalle de la vida de la modelo. A todo esto, la carrera de Acuña ha sido bastante aplaudida ya que ha pasado por grandes producciones como lo fue ‘Muy Buenos Días’, programa matutino de RCN en el que compartió el set con el recordado Jota Mario.

Sin embargo, lejos de lo que se pudiera creer, Acuña también ha tendido que soportar ciertos escándalos y controversias que han rodeado su matrimonio, como lo fueron las acusaciones contra su esposo por lavado de activos. No obstante, la vida sentimental de la santandereana se ha mantenido oculta para evitar ser el centro de comentarios.

A pesar de ello, la presentadora suele compartir con sus seguidores otro tipo de contenido como lo es su papel de madre y su estilo de vida. La modelo también es elogiada por su gran atractivo físico y por su esbelto cuerpo, el cual conserva incluso luego de sus dos embarazos.

Es su cuenta de Instagram, la santandereana compartió un video en el que presume sus curvas y su tonificado cuerpo en un sensual bikini. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en comentar la belleza de la modelo y presentadora.

“Que cuerpazo el de esta bella mujer y ese talento en todo lo que haces”, “Noooooo que es ese cuerpazo!!!”, “Como es que tiene ese mero cuerpo y no hace ejercicio me muero”, “Que alguien le diga a @lauraacunaayala que hoy me tomó una copa de vino en su honor, esta mujer es de otro mundo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora en su publicación.