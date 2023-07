Andrea Serna casi se queda sin grabar un episodio del ‘Desafío’ por estos problemas

Andrea Serna le compartió a sus seguidores un video en el que presentó un par de problemas antes grabar un episodio del ‘Desafío The Box’, dejando entrever que estuvo a punto de retrasar el rodaje.

La colombiana suele dedicar gran parte de sus historias y sus publicaciones en sus redes sociales a este tema, mostrando varios detalles detrás de cámaras sobre algunos momentos divertidos del programa, cómo se desarrollan algunos eventos e incluso comparte secretos de la producción para que los televidentes puedan saber más del show.

Y en esta oportunidad aprovechó para compartir con sus seguidores un video en el que mostraba cómo se preparaba antes de salir a grabar el programa, dejando ver que sus asistentes le hacen la vida mucho más sencilla en su camerino.

Sin embargo, también reveló que hubo par de complicaciones en la previa de un episodio puntual, destacando que una de sus “manías” la hizo retrasar un poco el hecho de estar lista para grabar: morderse los labios. Esto ocasionó que el lápiz labial que se había aplicado se viera perjudicado.

Pero esto no fue todo, ya que una de sus asistentes se pudo creativa con los anillos que Andrea Serna debía usar, y tras probárselo no podía retirárselos ya que quedaron atascados. “La idea era seguir con los accesorios, pero se presentó un inconveniente: Angie se midió el anillo y no le salía”, dijo la colombiana.

No es la primera vez que Andrea Serna retrasa las grabaciones del Desafío The Box

Además de este par de inconvenientes, Andrea Serna reveló recientemente que estuvo a punto de no llegar a tiempo a las grabaciones de un episodio anterior, dejando ver que al igual que ella, otros miembros del equipo de producción presentaron algunos problemas.

La presentadora comentó que la mañana de grabaciones presentó varios inconvenientes, desde cortes en el servicio de agua y electricidad hasta dificultades para transportarse debido a un accidente en una de las vías principales de la ciudad.