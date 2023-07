“Me van a robar”: el susto que se llevó Sebastián Martínez durante su paso por Suiza

Sebastián Martínez comentó que durante su viaje por Suiza pasó un susto con su motocicleta, indicando que estuvo muy angustiado durante un breve momento pensando en el hecho de que podía ser robada a plena luz del día, explicando en una historia de Instagram más sobre la situación y cómo la abordó.

En sus más recientes publicaciones, el actor ha mostrado que ha estado de viaje por diferentes lugares de Europa, siendo su parada más reciente Suiza, luego de haber pasado previamente por Alemania, disfrutando de los lugares turísticos y la cultura que estas zonas les ofrecen a sus visitantes.

Puede leer: ¿Amor de televisión? Ella es la famosa actriz quien fue la pareja de Sebastián Martínez durante varios meses

Pero como todo amante de la velocidad y las motocicletas, Sebastián Martínez decidió enfocar parte de sus publicaciones en este tema, mostrando a varios pilotos moviéndose por las calles de St. Moritz mientras también enfocaba el hermoso paisaje que estaba de fondo.

Y a propósito de las motocicletas, el colombiano se pronunció respecto a un susto que se llevó con una que estaba manejando, indicando que pensó que podría haber sido víctima de robo mientras hizo una breve parada, dejando el vehículo aparcado en plena calle con su casco sin ningún tipo de medida de seguridad.

Pero para su fortuna, una vez que regresó a donde estaba la moto se dio cuenta que no sufrió ningún tipo de robo, contrario al miedo que estuvo presentando mientras la moto estaba sola. También resaltó que hasta el casco seguía en el mismo lugar donde lo dejó.

Lea también: La millonada que Sebastián Martínez habría pagado por su viaje a Berlín

“Efectivamente no se robaron nada. Difícil es vivir uno siempre pensando que lo van a robar, que lo van a atracar y que lo van a ‘chuzar’. Qué sentimiento tan asqueroso”, dijo con pesar Sebastián Martínez.

También escribió en el mismo clip que este tipo de situaciones no ocurren en Latinoamérica, dejando entrever que en otro país las probabilidades de que le hubieran robado el casco eran más elevadas.

“Dejé el casco con el miedo latinoamericano de que me van a robar y no me robaron!!!”, señaló el colombiano.