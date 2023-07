“Yo no llamo, ni escribo…”: Paola Jara reveló el ‘problemita’ que la tiene preocupada y de paso alertó a sus fans

Paola Jara es una cantante y empresaria paisa quien se dio a conocer por sus diversos éxitos en el género popular tales como ‘Como si nada’, ‘Mala mujer’ y ‘Murió el amor’. Si bien, tiene claro que su más grande pasión es la música, ha buscado integrar otras facetas como lo es el diseño y la confección la cual realiza en sus tiempos libres e incluso ella es quien crea sus propios vestuarios.

La paisa quien suele ser muy activa en sus redes sociales recientemente alertó a sus fans con una modalidad de robo, la cual están haciendo a su nombre. Y es que Jara no ha sido la única, pues en meses anteriores Jessi, su pareja aseguró que estaba atravesando por la misma situación.

La cantante a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 6.2 millones de seguidores dejó ver que al parecer, no se encuentra atravesando por el mejor momento. Inicialmente, Paola compartió su antiguo número de teléfono, seguidamente, aseguró: “Venga, cuidado no se vayan a dejar estafar que a mí me hackearon”.

Asimismo, la intérprete de ‘Como si nada’ reiteró que personas inescrupulosas lo hackearon su WhatssApp desde hace un tiempo. Sin embargo, estos sujetos le están pidiendo plata a sus contactos, por supuesto, haciéndose pasar por ella: “Yo no llamo a nadie ni le escribo a nadie para pedirle plata prestada”, aseguró Jara.

Finalmente, la artista destacó que gracias a Dios no ha tenido que recurrir a alguien para favores económicos, ya que su carrera musical, claramente le ha permitido costear algunas propiedades, vehículos, lujos, entre otros. De acuerdo con sus declaraciones, esta situación habría podido afecta a alguno de sus conocidos, motivo por el cual decidió hablar al respecto de manera contundente.

Y es que para la pareja todavía sería un misterio la forma en la que lograron hackear sus respectivos WhatsApp, ya que suelen ser muy cuidadosos con sus objetos personales y aún más si se trata de sus redes sociales, teniendo en cuenta la amplia visibilidad con la que cuentan.