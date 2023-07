¿Por qué Yeferson Cossio está tan calmado por la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio?

Yeferson Cossio se mostró muy calmado después de que se diera a conocer que estaría siendo investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunta publicidad engañosa. Pero tal parece que el joven tiene un as bajo la manga que lo mantiene tan relajado ante la comprometedora situación.

El creador de contenido se ha encargado de mostrar a través de sus redes sociales que genera bastante dinero en las plataformas digitales con los videos que publica, dejando ver los diferentes lujos que se da como viajes al extranjero o la compra de costosos vehículos, sin contar otros detalles.

Pero Yeferson Cossio no solo destina su fortuna para sus intereses y los de su familia, sino que también deja ver que su patrimonio es lo suficientemente grande como para ayudar a los más necesitados, como personas en situación de calle o refugios animales.

Y de hecho, este detalle le ha ayudado a estar tan tranquilo frente a la investigación de la SIC, comentando que este problema para él es muy pequeño en comparación a los que tienen unos niños con cáncer a quienes fue a visitar hace pocas horas para llevarles regalos.

“Estos niños se preocupan por cosas que SÍ son relevantes, su espíritu no se amaina. No voy a insultar lo que me enseñaron hoy estos niños, y menos con estos temas tan ínfimos. Soy muy bendecido, no importa lo que se venga, lo voy a tomar siempre con la mejor actitud”, escribió el influencer en una de sus historias.

El as bajo la manga de Yeferson Cossio

Pese a estar tranquilo con esta situación, en parte gracias a lo que aprendió con los niños con cáncer, el creador de contenido no se ha quedado con los brazos cruzados ante esta investigación, alegando que su equipo de abogados está intentando una jugada para aclarar el asunto.

“Según mi equipo de abogados, otros abogados y mi persona, hay desinformación y se están tergiversando cosas, así que estamos haciendo uso de mi derecho de defensa”, escribió Yeferson Cossio en una historia.

También dejó claro que de no poder concretar ninguna victoria legal, asumirá su responsabilidad y sus errores al pagar la multa por el monto establecido por este organismo.