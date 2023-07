Mabel Cartagena reveló el grave síntoma que padece y que podría atentar contra su vida

Mabel Cartagena le contó a sus seguidores que desde hace varias semanas ha estado presentando un complicado síntoma que la tiene bastante molesta y que incluso ha tenido que restringir algunas de sus actividades debido a esta complicación.

La creadora de contenido se ha mantenido muy ocupada durante las últimas semanas a propósito de varios eventos a los que ha tenido que asistir, bien sea por compromisos laborales, sociales e incluso familiares como los actos de graduación de sus hijos. Sin embargo, siempre encuentra una ventana para ponerse en contacto con sus seguidores.

Y entre sus compromisos, sus actividades hogareñas y una que otra ocurrencia en sus historias de Instagram, Mabel Cartagena aprovechó para contar que desde hace un tiempo ha estado sufriendo algunas complicaciones en su visión, refiriéndose a esto com un “gusanito”, pero realmente se trata de un caso de migraña con aura.

“Estoy a la vuelta de mi casa y me tocó parar un rato porque me pasó algo que me está dando ahora mucho más seguido, antes no me daba tanto. Yo a eso le llamo un ‘gusanito’, pero ya sé que eso tiene un nombre científico que se llama migraña con aura”, comenzó a explicar la modelo.

Seguidamente contó lo que implica este cuadro, indicando que su visión se ve distorsionada, y tal y como su nombre lo sugiere, también viene acompañado de migrañas. Además explicó que este efecto suele durar cerca de 10 minutos.

Una vez llegó a su casa, Mabel Cartagena le comentó a sus seguidores que en esta oportunidad el efecto estaba más intenso: “está fuerte, no veo nada con este ojo, ya tengo presión en este. Nunca me había dado así tan fuerte (...) Siento que se me va a salir el ojo, no veo nada con este ojo. Horrible”.

La colombiana también publicó en sus historias algunas imágenes sobre este mal para que sus fanáticos pudieran entender lo comprometida que está su visión con esto.

Si bien la migraña con aura no suele ser un mal de que preocuparse, sí es algo de que ocuparse, ya que no solo presenta síntomas molestos, sino que también puede escalar a una situación mayor que puede terminar en desarrollar un accidente cerebrovascular.