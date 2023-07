Aleja del ‘Desafío The Box’ reveló un doloroso episodio de su infancia que no olvida

Aleja Martínez es la participante del ‘Desafío The Box’, que convirtió uno de sus más grandes hobbies en una pasión y en su trabajo: las motos. Aleja es una aficionada a la velocidad que reúne grupos de motociclistas para salir a rodar por las carreteras.

Esa pasión la llevó al mundo del modelaje, por eso, cuando tiene que actuar para un video o hacer una sesión fotográfica a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, es tan natural como sentir el viento en su piel y el rugido del motor bajo su cuerpo, pero el sueño de Aleja es pararse en un escenario y convertirse en cantante.

Pero detrás de su sonrisa y belleza se esconde una historia que reveló en el reciente capitulo mientras conversaba con el capitán de Alpha, Sensei, sobre lo que fue su niñez. Indicó que su mamá tenía que trabajar para sacarla adelante, y que era poco el tiempo que podían compartir.

“Mi mamá siempre trabajó en un bingo, un día ella no tenía casi tiempo de estar conmigo. Le recomendaron un sitio donde cuidarme, esa señora cuando me llevaba y se iba me amarraba a la pata de la cama y me daba la comida en el piso. Yo nunca le conté a mi mamá, hasta que un día mi mamá fue y me dejó, cuando se dio cuenta había dejado las llaves de la casa encima de la mesa de la señora, mi mamá se devolvió y cuando medio abrió la puerta yo estaba ahí amarrada. Eso fue un problema terrible, mi mamá lloró increíble y creo que demandó a esa señora”

— Aleja