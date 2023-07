Kaboom teme por el desempeño de Cifuentes tras el premio que ganó en ‘Desafío The Box’

El ‘Desafío The Box’ se acerca poco a poco a su final en la que las únicas casas en pie, Alpha y Beta, se disputan los chalecos de sentencia para avanzar a la siguiente fase en la que definirán quienes serán los últimos en quedarse en la Ciudad de Las Cajas.

Puede leer: Participante del ‘Desafío The Box’ pide mejoras para la comunidad en la que vive

Las pruebas cada vez se vuelven más complejas y la fuerza para atravesar cada pista parece haber disminuido en algunos de los participantes. Al menos así se vio en la reciente prueba del actual ciclo que se dio en el box arcoíris.

En el último capítulo se jugaba un premio, castigo, así como el chaleco para una mujer, a esa prueba solo fue la representación femenina de cada equipo y tras culminar la primera fase para regresar al punto de partida una caída de Aleja volvió a hacer mella en Alpha, eliminando así cualquier ventaja y dándole paso a la derrota inmediata al equipo tras la también caída de Cifuentes que sorprendió a todos.

La presentadora del ‘Desafío The Box’ le preguntó a la capitana de Alpha sobre lo ocurrido a lo que contestó que vio una oportunidad de saltarse una de las cuerdas para llegar directo al otro obstáculo, pero falló.

“Intenté recortar tiempo en el momento de no coger la cuerda, sino que vi el barril y yo dije pues aquí fue para no quedarme tambaleando en la tuerca, sino que me voy de una al barril, entonces me tiré y al momento de tirarme como que el dedo se me quedó enganchado y perdí el control lastimosamente. Me sentí muy frustrada, entendí muchísimo a mis compañeros que se han caído, entendí a Aleja, entendí a Dani, entendí a JP, por algo pasan estas cosas obviamente pues me siento triste, pero pues son cosas de la vida, hay momentos que se gana, hay momentos que se pierden, y pues fue el turno para Alpha”

— Cifuentes