No cabe duda que Hollywood es sinónimo de entretenimiento y el parque temático Universal Studios Hollywood tiene todos los elementos para adentrar a los visitantes a un mundo lleno de fantasía donde además, podrán recorrer los famosos estudios cinematográficos donde grabaron cientos de películas, series y hasta videos musicales.

Conoce más de Universal Studios Hollywood con este video:

Todo lo que no te puedes perder en Universal Studios Hollywood

Ofreciendo espacios altamente inmersivos y atracciones increíbles que sin duda dejarán boquiabierto desde el más pequeño hasta el más grande de la familia, Universal Studios Hollywood lleva la magia del cine a la vida real para los visitantes de todo el mundo, donde podrás encontrar los famosos rides o atracciones de las películas, series y videojuegos que marcaron a varias generaciones.

SUPER NINTENDO WORLD

Una de las más recientes atracciones que Universal Studios Hollywood presenta, ubicada en la nueva área del parque, donde todos los invitados se trasladarán hasta el Reino Champiñón y experimentarán la tierra inmersiva e interactiva del universo de Mario Bros., donde todos, sin importar las edades, podrán formar parte de la tierra de Mario, Luigi y la Princesa Peach. Con la innovadora atracción, Mario Kart: Bowser’s Challenge donde los visitantes se pondrán un gorro y unos lentes especiales para embarcarse en una emocionante carrera para luchar contra el equipo Bowser y a través de un curso de casi cinco minutos de duración en el que irás recogiendo monedas y lanzando proyectiles para ganar la anhelada Copa Dorada.

Conoce "SUPER NINTENDO WORLD" en Universal Studios Hollywood. / Foto: Getty Images (Rodin Eckenroth/Getty Images)

Jurassic World—The Ride

Ubicada en la nueva área de Universal Studios Hollywood, la atracción te transportará hasta el parque temático Jurassic World, donde a través de una emocionante excursión, podrás sentirte parte de la saga de películas y de primera mano podrás ver todo lo que sucede dentro de la Isla Nublar, pero cuidado, porque el Indominus rex ha escapado y te seguirá durante todo el trayecto, aunque el “El rey de los dinosaurios”, Tyrannosaurus rex, está listo para salvarte.

Conoce “Jurassic World—The Ride” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Universal Studios Hollywood

Raptor Encounter

Situado a un costado de la atracción antes mencionada, podrás conocer a la velociraptor Blue, y a otros dinosaurios de la franquicia y con ayuda de la más alta tecnología, parecerá que estás dentro del periodo Cretácico, pero ten mucho cuidado porque no querrás hacer enojar a Blue y llevarte un susto, aunque para esto está su entrenador Owen Grady quien está más que listo para poner todo bajo control.

Conoce "Raptor Encounter" en Universal Studios Hollywood. / Foto: Universal Studios Hollywood

The Secret Life of Pets: Off the Leash

Esta atracción para toda la familia inspirada en la saga de películas ‘La vida secreta de tus mascotas’ combina 64 figuras animadas para llevar a los visitantes a un viaje donde conocerán a Max, Snowball, Daisy, Gidget, Chloe y Duke, quienes muestran todo lo que hacen cuando sus dueños no se encuentran en casa.

Conoce "The Secret Life of Pets: Off the Leash" en Universal Studios Hollywood. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

The Wizarding World of Harry Potter

Para todos los amantes de la saga más famosa de magos, Harry Potter, Universal Studios Hollywood llevó a la vida real los lugares más iconicos con los que algunos solo imaginaban, entre ellos el castillo Hogwarts, que cuenta con la atraccion Harry Potter and the Forbidden Journey, por si fuera poco, no olvides comprarte tu varita, la cual tiene poderes y con los que sin duda te sentirás un verdadero mago, por si fuera poco, puede comprarte una cerveza de mantequilla para refrescarte.

Conoce “The Wizarding World of Harry Potter” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Despicable Me Minion Mayhem

Inspirada en la cinta Mi villano favorito, el parque se dio a la tarea de usar lo último en tecnología para presentar una atracción donde los visitantes se convertirán en un Minion y se unirán a Gru, sus hijas y los traviesos Minions en un viaje inolvidable a través del laboratorio de supervillanos, el cual finaliza con una increíble fiesta que pondrá a bailar a más de uno.

Conoce “Despicable Me Minion Mayhem” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Getty Images (Valerie Macon/Getty Images)

Revenge of the Mummy —The Ride

Basada en las películas de La Momia, los visitantes se unirán a Richard “Rick” O’Connellen en una aventura totalmente multisensorial que va de adelante hacía atrás mientras intentan escapar de la momia Imhotep para evitar terminar en un abismo sin final o en el peor de los casos, en una tumba.

Conoce “Revenge of the Mummy —The Ride” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Universal Studios Hollywood

The Simpsons Ride

Únete a los personajes de la familia más querida, Los Simpson, en una divertida y alocada aventura a través de una montaña rusa de realidad virtual que te llevará por todos los lugares de Springfield mientras intentas salvar el parque Krustyland de las manos del malvado Bob Patiño.

Conoce “The Simpsons Ride” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Andrea Rojas

TRANSFORMERS: The Ride-3D

Esta atracción de Transformers, te llevará al lado de los Autobots, donde junto a Optimus Prime y Bumblebee, lucharán para salvar la tierra de los malvados Decepticons y su líder Megatron, quien por medio de un emocionante, explosivo y ultra-inmersivo viaje, quiere quedarse con la esfera AllSpark, pero con tú ayuda, los Autobots evitarán que caiga en las manos equivocadas.

Conoce “TRANSFORMERS: The Ride-3D” en Universal Studios Hollywood. / Foto: Getty Images (Alexandra Wyman/Getty Images)

Studio Tour – Behind-the-Scenes Tram Ride

La cereza en el pastel, es sin duda el “Studio Tour”, donde se invita a todos los visitantes a sumergirse dentro de la magia de Hollywood y a través de 415 acres, donde se grabaron cientos de películas, series, y videos musicales, podrán ver un detrás de cámaras de los escenarios, fachadas y estudios de filmación y por si fuera poco, conocerán varias atracciones llenas de efectos especiales que sin duda te dejarán con ganas de volver a tomar este tour, cabe señalar que también lo puedes tomar en el idioma español para no perderte ni una palabra de este fantástico viaje lleno de historia.

