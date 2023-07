Seguidores de ‘MasterChef Colombia’ indignados por salida de Julio César Herrera dicen que estaba “arreglado”

El pasado sábado 1 de julio se vivió la quinta eliminación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ cuando los tres chefs y jurados Nicolas de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, anunciaron al actor Julio César Herrera como el eliminado de competencia.

A Julio César Herrera le tocó medirse con la actriz Luces Velásquez, el actor Álvaro Bayona, la locutora Natalia Sanint, los creadores de contenido Mario Ruiz y Biassini Segura, así como las actrices Carolina Acevedo y Daniela Tapia. A todos les tocó rememorar en la preparación uno de los platos típicos colombianos como lo es un calentado.

Durante el reto de eliminación muchos se vieron seguros en la preparación, excepto la actriz Carolina Acevedo quien rompió en llanto varias veces, ya que lo que dijo días atrás sobre que el delantal negro no le duraría mucho tiempo no se cumplió. En medio del abrazo del chef Christopher Carpentier y las palabras de ánimo de Jorge Rausch la actriz logró culminar el plato, pero a su estilo, por lo que fue ampliamente criticada en redes sociales.

Por otra parte, Daniela Tapia, no mezcló los ingredientes en el emplatado, sino que los dejó por separado, argumentado que seguía las sugerencias que los tres chefs han dado a lo largo de los episodios de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Sin embargo, al tener el nombre del eliminado que se suma a los que han salido de competencia como Crisanto Vargas, ‘La Cata con Botas’, padre Walter y Marcela Benjumea todos quedaron en absoluto shock, pues era el nombre que menos esperaban.

La eliminación del actor del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’ supuso un quiebre en las redes sociales acompañado de una ola de reacciones en la que califican como injusta su salida, pues alegan que su preparación estaba más apegada a lo solicitado por los chefs, que los platos de otros.

“Pero si los chefs mismos le repitieron mil veces a Carolina ‘tú no te vas’ ¿Arreglado? Jummm... ¿Injusto? ¿Sí”, “Porque no sacaron a la Acevedo? El calentado es un plato colombiano”, “Se suponía que el calentado era revuelto y el de Daniela no lo estaba, no estoy de acuerdo con que sacaran a Julio 😢”, “Que tristeza. No merecía salir tan rápido. 😢😢😢😢😢. Debió irse Daniela. No hizo calentado”, destacan entre las reacciones.