Gatica se vuelve tendencia en redes sociales por no abandonar a su dueño en su propio funeral Foto redes sociales

Los animales siempre han demostrado que la lealtad es una de sus características más presentes al momento de relacionarse con sus dueños, desarrollando vínculos afectivos demasiado fuertes durante su tiempo de vida. Es por eso que en redes sociales siempre aparece uno que otro caso donde los peluditos han demostrado el apego hacia sus amos.

En esta ocasión ‘Nucita’ es la protagonista de la historia, ya que en redes sociales se hizo tendencia diferentes fotos y videos de la gata acompañando a su fallecido amo a darle el último adiós. Una de las familiares del fallecido compartió unas palabras junto a la publicación “Ella es Nucita la gatita de mi primo Hernan Sojo.. Ahí esta para los que dicen que los animales no sienten no piensan, esto me partió el alma, ella solo ahí quiere estar con su dueño con quien la amó y cuidó”.

Además, otros familiares comentaron que la gatica estuvo desde el inicio de la enfermedad de su amo de 66 años de edad, quien falleció debido a una enfermedad terminal. ‘Nucita’ incluso se ve encima del ataúd de su fallecido amo, acompañándolo en los últimos instantantes en su velorio. Lo sucedido en Costa Rica se ha tomado las redes sociales y las personas también han opinado al respecto

“La gatica de mi mamá hizo exactamente lo mismo, y no quería que nadie se acercara al cajón”, “Los animales sí sienten, de eso no cabe duda”, “Son los animales más leales que los humanos podemos conocer, hay que cuidarlos”.

