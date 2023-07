¿Volverá a Séptimo Día?: Diego Guauque habló sobre su anhelado regreso a la televisión

Diego Guauque oficialmente afirmó en redes sociales y medios de comunicación que su lucha contra el cáncer está siendo ganada desde hacer un par de días. Su caso terminó impresionando a los médicos por esta razón y además el periodista respondió sobre cuándo piensa volver al trabajo tras haber combatido la enfermedad.

Guauque, periodista del Canal Caracol en su famoso programa de los fines de semana Séptimo Día, reveló que ya no deberá tener más quimioterapia luego de, prácticamente, vencer al cáncer. Su caso se ha vuelto un referente de la lucha contra esta enfermedad en Colombia y también él mismo reveló que los médicos quedaron sorprendidos con su proceso.

¿Por qué? Él reveló que su tipo de cáncer es poco conocido y que por ello combatirlo es difícil. Sin embargo, cuenta que ahora, gracias su forma de tratamiento y recuperación plantó un precedente para quienes padezcan este mismo tipo de padecimiento.

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, agregó.

Diego Guauque y sus halagos a su cuidadora

El presentador y periodista no dejó pasar los créditos a la que ha sido su cuidadora durante todo este tiempo, su esposa Alejandra. “Por eso siempre voy a rescatar la figura de la cuidadora, que en este caso fue mi esposa, Aleja. Ella siempre estuvo a mi lado. La lucha la dimos los dos. Hoy levanto la mano junto a ella y decimos ‘Estamos venciendo esta enfermedad‘. No sé cómo hubiera sido si esto me hubiera tocado enfrentarlo solo”, agregó en su entrevista para Revista Semana.

¿Cuándo regresa Diego Guauque a la televisión colombiana?

El periodista contestó la pregunta de una forma simple y descomplicada, mostrando que después de pasar por el cáncer, ahora sus prioridades cambiaron y reordenó la forma en que ve las cosas urgentes. “Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud. Es que por ahora no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo”, dijo.

Además, reveló que aún se cansa y que le acaban de extender su incapacidad justamente por esta razón, además de explicar que tendrá que pasar por un proceso adicional de radioterapia para asegurarse de que no haya quedado ningún rastro del sarcoma. Por esta razón, no hay fecha definida para su regreso a la televisión, pero lo cierto es que ya se siente mucho mejor y podría volver pronto.