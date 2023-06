Indignación con presentadora que ninguneó en vivo a su reportera

En España hay gran indignación con la presentadora de televisión Susanna Griso por un comentario que lanzó contra una reportera en pleno programa que estaba en vivo.

El hecho sucedió en la cadena Antena 3, en el programa ‘Espejo Público’ y ha sido tal el escándalo que está haciendo eco en todos los rincones del mundo gracias a las redes sociales en las que han reprochado la actitud de la mujer.

Todo se dio cuando la presentadora catalana le dio el paso a Marina, una de las reporteras para que hablara con un joven que se había quedado encerrado en una cafetería antes de presentar un examen.

Feo comentario de presentadora a su reportera en vivo

“Bueno, quiero, Marina, que nos presentes ya a Erik, que estás con él en León”, manifestó Susanna Griso cuando le dio el paso.

Fue cuando la joven comenzó a dar el contexto que su compañera en el estudio soltó el comentario que indigna a todos cuando creyó que su micrófono estaba apagado.

“A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”... soltó la presentadora, mientras Marina se percató al otro lado y de inmediato volvió a ver a la cámara sorprendida y sin saber cómo proseguir con su reportaje.

Diversos medios han hecho eco del tema y los comentarios en redes han sido implacables.

Incluso, María Ángeles Moya, una exprofesora de la reportera apareció para pedir una disculpa pública.

Estimada @susannagriso:

Marina, que fue alumna mía en la @uc3mFacultadHCD, no sólo es una excelente profesional; también es una gran persona. Y como pesona (como profesional) merece todo el respeto del mundo.

Y merece una disculpa pública por tu desafortunada salida de tono. — M.Ángeles Moya (@mangelesmoya) June 29, 2023

