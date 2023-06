Elianis Garrido habló sin tapujos sobre sus 13 cirugías: “Mis tet4s me han ayudado mucho”

Elianis Garrido es una de las presentadoras más destacadas del medio, la también actriz y presentadora se ha ganado varios elogios por su participación en el programa de ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1. La Barranquillera ha demostrado tener talento frente a las cámaras y gracias a su carisma y su belleza se ha ganado el cariño de miles de seguidores, quienes siempre están al tanto de la vida de Garrido.

Así pues, es como la vida de la barranquillera es el centro de atención para muchos, tanto que la misma Eva Rey, presentadora española, la invitó a su programa para conocer más a fondo algunos detalles sobre la actriz. Fue en medio de este diálogo que Elianis Garrido se sinceró sobre las cirugías que se ha realizado y sorprendió al contar que ha pasado 13 veces por el quirófano, pero que no todas las veces han sido por cirugías estéticas, sino que también ha tenido que hacerse algunas intervenciones para mejorar su salud.

Garrido contó qué se ha hecho: “Cuatro veces la nariz, cuatro veces los senos, dos cirugías en un ojo, dos en una mano y una en un ovario”; y aprovechó para hablar sobre las veces que se ha modificado sus senos: “La primera vez, fue por estúpida. Me dejé influenciar como muchas niñas de que solo las pechugonas triunfaban, me puse unas prótesis gigantes y se me estalló una. Me pusieron una segunda y me apareció una masa. Con la tercera cirugía no me cuidé y se me encapsuló. La cuarta fue para reducir, estoy feliz”.

La actriz también comentó sobre la posibilidad de que más adelante se remueva los implantes: “No sé si en un momento me explantaría. Ya hoy en día digo que me hubiera quedado con mi pecho natural”. La también bailarina no reparó al asegurar que no se arrepiente de ninguna de sus cirugías: “Si un día se me cae todo, me lo voy a subir todo, porque si tengo la plata y tenga la salud, voy para adelante”.

Garrido, quien también confesó que varios políticos y hasta mafiosos millonarios le han ofrecido de todo tipo de lujos para que ella acepte salir con ellos e incluso le ofrecieron una camioneta de 400 millones de pesos, pero ella los rechazó a todos. La actriz mencionó que en cuanto a sus implantes mamarios “No me arrepiento. Mis tet… me han ayudado, tú sabes. Sí, me han ayudado. Yo no soy anticirugías, me encantan”, concluyó.