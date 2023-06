Alberto León Jaramillo, actor de ‘Betty, la Fea’, contó que por poco se queda ciego

Alberto León Jaramillo es uno de los actores más recordados en la farándula criolla, el argentino de 63 años con nacionalidad colombiana, ha encarnado diversos personajes en varias novelas y producciones que lo han posicionado como uno de los actores más queridos y respetados del medio. Sin embargo, el actor que destaca por su talento ante las cámaras estuvo a punto de perder la visión debido a una molestia en uno de sus ojos.

Le puede interesar: Jorge Rausch, jurado de MasterChef, contó que fue lo que arruinó su anterior matrimonio

En medio de una entrevista con ‘La Red’ de Caracol TV el argentino contó que sufrió “una pérdida momentánea de visión” y aprovechó para recomendar a las personas sobre la salud de sus ojos.

El actor que le dio vida al personaje de Fernando Gaitán en la exitosa producción de ‘Betty, la Fea’ contó que alguna vez comenzó a ver figuras extrañas en sus ojos que se parecían a los pajaritos, cosa que lo alarmó: “Vi pajaritos y yo dije: ¿qué es esto?, mosquitas, ¿qué es esto, Dios mío? Algo anormal, algo sucio y me molestaba y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro y venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, dijo León.

Le puede interesar: Diego Trujillo mostró cómo luce la mansión de ‘Los Reyes’ en la actualidad

Adicionalmente, aseguró que ante la incertidumbre pudo mantener la paciencia y la calma, cosa que le ayudó bastante a que la situación no empeorara. Sobre el diagnóstico, los especialistas detectaron que el actor había sufrido de un desprendimiento de retina, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencias.

“De una a urgencias, desprendimiento de retina, por lo cual la cirugía era para ya, anestesia general, yo recuerdo muy bien que el anestesiólogo me dijo: ‘Bueno, ¿vino o vodka?’ y yo le dije: ‘No, ponle whisky’ y sentí que entró esa sustancia a mi sistema y quedé profundo. Desperté ya en la sala de operaciones, todavía con mi ojo vendado, estuve todo el día en recuperación y por la noche estuve en casa”, confesó León.

Le puede interesar: “Estaba muerta del susto” Actriz colombiana denunció detención ilegal en México por más de 12 horas

Por si fuera poco, el actor tuvo que encargarse de pagar los gastos de la cirugía debido a que la EPS no se hizo cargo y asumió el precio de 10 millones de pesos. Sin embargo, el dinero no fue lo que más lo preocupaba, sino el hecho de poder perder su visión y el duro proceso del postoperatori: “Sentí miedo, sentí pánico, me sentí muy solo. Durante la recuperación dormir sentado, no agacharse, no levantar pesos, no hacer deporte, no hacer esfuerzos, ‘juepucha’ y cuando uno se pone a ver, todas esas cosas las hace uno diariamente en cantidad”, concluyó.