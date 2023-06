Juli no se le quedó callada a Guajira al escogerla para Beta del ‘Desafío The Box’

La prueba de capitanas del ‘Desafío The Box’ mantuvo a la expectativa a los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas luego de la sorpresiva pérdida de Guajira al dejar caer la bandera de la casa Gamma en una competencia que no pudo culminar.

Cifuentes y la subestimada Juli fueron quienes se quedaron con sus casas en pie y sobre todo con la responsabilidad de escoger a cada uno de los participantes quedan en competencia quiénes serían miembros de sus casas.

La nueva casa Beta quedo lidereada por la capitana Juli quien se quedó con Yan, Sara y Escudero, pero a su vez sacó a Rapelo de Alpha y de Gamma a Iván, Mai y Guajira. Y esta última no solo es con quien batalló minutos antes en la prueba, sino con quien precisamente protagonizó una acalorada discusión días atrás.

“A mí sí me sorprendió mucho de tu parte, que ese día me hubieras dicho eso, porque yo dije no sé porqué lo dice, no nos conocemos, nunca hemos compartido, pero si dije que en algún momento, si compartimos equipo, me gustaría hablarlo para saber qué paso. Yo creo que nunca te dije nada grosero, simplemente fue algo que quería expresarte y lo dije de la mejor manera”

— Juli