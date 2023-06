Capitanas Guajira, Cifuentes y Juli ¿Quién bajará bandera en ‘Desafío The Box’?

En pocas horas Guajira de la casa Gamma, Cifuentes de la casa Alpha y Juli de la casa Beta definirán un nuevo destino en la Ciudad de Las Cajas, cuando se enfrenten en la prueba de capitanas en lo que será la unificación de dos equipos en el ‘Desafío The Box’.

Para llegar a la prueba con ventaja el equipo Gamma sentenció a todas las mujeres de Alpha y les envió un castigo de pasar 24 horas en playa baja antes de que las cuatro se enfrentaran en el box negro en el que quedó eliminada la costeña Valeria, luego de una prueba protagonizada principalmente por la lluvia.

Durante una cena en la casa Gamma, la participante Guajira les pidió a sus compañeros los motivos por los que confían en ella para que defienda a ese equipo en el desafío de capitanas. Y estos aseveraron que por su fuerza puede mantener ondeando la bandera de Gamma.

Es de recordar que capítulos atrás ya Guajira ha mencionado cómo es que quiere organizar su equipo en caso de llegar de primera y para ello requiere mantener el equipo actual, pero agregando a Sensei y también a Yan, pues su otra opción era Valeria, pero salió eliminada, por lo que ahora debería sumar otro nombre a su anhelada lista.

Entre tanto en la casa Alpha los participantes Rapelo, Daniela y Byron le dijeron a Cifuentes que no pensaban empacar sus pertenencias, porque están seguros que ese equipo no se desintegrará y le piden que debe quedar de primera y desbaratar a Gamma.

“Yo les voy a decir algo, yo voy a dar mi 300 mil por ciento. Haber salido ahora me llenó más, haber estado en playa baja me llenó más. Como sea tengo que destruirlas allá. Ellos creen que voy a escoger a todos los míos”

Hasta ahora la atención se la han robado Guajira y Cifuentes, pero han omitido a Juli, pues han asegurado que Beta será el equipo que baje bandera. Sin embargo, en la casa azul, es poca la importancia que le han dado al tema —a diferencia de Alpha y Gamma— pues confían plenamente en Juli.

Pero ante la llegada de la competencia, en la casa Beta finalmente hablaron de lo que será la prueba de capitanas y en lo que esperan, pues aseguran que Guajira y Cifuentes saldrán con toda a enfrentarse, esto mientras Juli se ha mantenido en bajo perfil, pero siendo una contrincante de armas tomar y así lo ha demostrado en el box en el que se llevará a cabo ese desafío.

“Todas vamos a salir a matar, en eso ninguna va a ir relajada. No se lo tengo que decir a ustedes, yo eso lo demuestro en la pista. La verdad a mí no me gusta hablar mucho, porque no me parece necesario hablar tanto. Mas bien uno lo demuestra en la pista y ya”

— Juli