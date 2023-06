¿Ahora va tras Ricky? Juli y su petición en 'Desafío The Box' Foto: Captura de YouTube

La casa Beta se ha convertido en el epicentro de los masajes en la Ciudad de Las Cajas y es que Escudero de nuevo pidió ayuda para sus molestias en la espalda tras las pruebas que ha enfrentado en el ‘Desafío The Box’.

Días atrás le pidió ayuda a Sara, pero tal parece que la forma de hacerlo no fue del agrado para la segunda voz de Maluma, por lo que ahora recurrió a Juli para calmar sus dolores.

La participante no dudó en ayudarlo es por ello que este se acostó sobre uno de los muebles de la casa Beta antes de perderlos en el box rojo tras la prueba de contacto, y Juli se abalanzó sobre él para practicar sus conocimientos.

Calmado y relajado un poco ya de sus males con el masaje, llegó Yan quien no desperdicia tiempo en relacionar a los participantes con otros y hacer broma con ello, y con Ricky le sugirieron a Escudero que era su turno en hacerle un masaje a Juli. Ante esto Escudero respondió que se lo hacía más tarde ya que de una vez no podía, pero Juli insistió en que no.

“No, porque se maltrata. Que me lo haga otro” — Juli

Lo que agregó Juli desató los comentarios de los demás y como era de esperarse tanto Yan como Escudero entendieron la indirecta y no dudaron en reaccionar.

“Ricky, papi, hágale mi niño” — Escudero

Luego volvieron a bromear sobre la supuesta relación de Sara con Escudero y le cuestionaron los motivos por los que ella decidió dormir con Juli y no con Escudero como lo venía haciendo. Sara respondió que por los olores ante la falta de agua y además para que la dejen de molestar con el tema.

Es de recordar que Juli y Ricky estuvieron en ‘El Cubo’ y dentro del jacuzzi ella le pidió que le hiciera un show y le enseñó algunos trucos, por ello fueron cuestionados en la casa Beta sobre si habría surgido algo.