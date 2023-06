¿La historia de muchas? Alejandra Sandoval contó cómo vivió por primera vez maltrato familiar

Alejandra Sandoval abrió su corazón con sus seguidores durante un capítulo de su podcast al narrar cómo fue la primera vez que su expareja la maltrató, marcando lo que fue el inicio de una temporada de abusos.

La actriz ha dejado ver en más de una oportunidad algunos episodios trágicos de su vida en pareja, contando los maltratos y los casos de violencia doméstica que vivió mientras estuvo conviviendo con el papá de su hija. De hecho, este tema suele ser muy recurrente en el podcast que protagoniza junto a Valeria.

Y si bien ya había hablado sobre la amarga experiencia que vivió en el pasado, en esta nueva oportunidad aprovechó para recordar cómo inició todo, relatando con algunos detalles la manera en que su expareja abusó de ella por primera vez, con tan solo 16 años de edad.

“Me acuerdo perfecto que no fuimos al colegio, nos quedamos ahí, fuimos por ahí, por el barrio a caminar y después volvimos a la casa y Andrés [su expareja] se fue al colegio a recogerme, y pues yo nunca salí”, comenzó a narrar la colombiana con un notable nudo en la garganta.

“Él le pregunto a una que era de nuestras amigas por mí, y Ana María le dijo: ‘no, ella no vino hoy’. Entonces Andrés se fue para mí casa, no dijo que no sabía que yo no había ido y yo traté de mentirle. En ese primer evento que yo le mentí, él me agredió, me dio lo que fue mi primera cachetada”, dijo Alejandra Sandoval mientras una lágrima corría por su mejilla.

Valeria Sandoval también pasó por un caso de violencia

La hija de Alejandra Sandoval también decidió abrir su corazón con sus seguidores al comentar que al igual que su mamá estuvo en una relación poco sana en la que también sufrió mucho, resaltando que no fue violencia física, sino psicológica.

“Me levantaba con las manos como cuando uno está nervioso y siente como ansiedad en las manos y el corazón a toda, que nunca me había pasado eso, me pasó en esa relación”, dijo Valeria en el podcast.