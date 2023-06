Sara regresó al ‘Desafío The Box’ y así reaccionaron las redes

Las alarmas de la Ciudad de Las Cajas convocaron a la pantalla de cada casa a los participantes del ‘Desafío The Box’ para que la presentadora Andrea Serna emitiera un anunció que pudiera cambiar los planes de la casa Beta.

Y es que la lesión de Kate tras una fuerte caída en el box amarillo representó un fuerte dolor que acabó con la estadía de la participante y por ende su salida que representó la duda sobre quién sería la concursante eliminada que regresaba de la muerte.

“Lamentablemente no puedo continuar con ustedes aquí en el programa, pensé que podía continuar, pero nos dimos cuenta en la prueba de contacto que no estoy bien, que no estoy en condiciones de competir, les mando mi mayor energía, nada de sal, no hay ninguna racha, ustedes son unos guerreros, unos gigantes”, dijo Kate anunciado su salida.

Algunos daban por hecho que sería Gema quien retornaba a la Ciudad de Las Cajas, ya que Sara había salido muy afectada tanto emocional como físicamente tras haber pasado 10 ciclos con hambre, pero lo que anunció Andrea Serna lo cambió todo.

“Ya saben cómo funciona cuando un jugador sale en estas circunstancias regresa el eliminado inmediatamente anterior, es decir, Sara. Denle la bienvenida a la casa Beta” — Andrea Serna

Las reacciones en redes tras el regreso de Sara

La participante llegó totalmente distinta a como se fue, pues aseguró que los dos días que estuvo afuera la ayudaron a recargarse de energía por lo que regresó con mejores ánimos, situación que parecía increíble para sus compañeros de Beta.

“Si tanto quería irse no entiendo para que regreso, le hubiese dado el puesto a gema mejor”, “Sara se va a llevar a más de una antes de volver a salir”, “Mal hecho de Sarita a mí ella me gusta, pero afuera. Ella no puede con muchas pruebas ese puesto se lo merecía Gema” y “Me parece una burla a las mujeres que se están guerreando todo en la competencia, para que venga Miss Llorona a hacer como si nada, por Dios, podía darle el lugar a Gema que le da tres patadas como jugadora”, destacan entre las reacciones.