Juli del 'Desafío The Box' encendió las redes tras desnudarse para meterse en la piscina delante de todos Foto: Captura de YouTube

De nuevo la casa Beta del ‘Desafío The Box’ se ideó una forma para desprenderse la mala suerte que los ha acompañado al cumplir varios ciclos sin comida y más luego de la salida de Kate por una lesión que significaría que nadie les cocinaría, pues algunos de ellos no saben.

Mientras en la casa Alpha destacaban que Daniela despertaba feliz abrazada con Byron y en la casa Gamma le reclamaban a Mai y Flaca por no levantarse temprano en Beta la idea era otra cosa.

Un ritual lleno de desnudez

Es así como Yan, Juli y Ricky hablaron sobre las malas energía que creían existen en esa casa, ya que en más de una oportunidad algunos de sus miembros han manifestado querer salir de competencia. A los minutos se pusieron a practicar puntería y en medio del desanimo decidieron iniciar un ritual que consistía en lanzarse desnudos a la piscina de ese equipo.

El primero en lanzarse fue Yan quien en medio del clavado se bajó el bóxer dejándose ver ante Juli. Acto seguido continuó ella quien decidió quedarse en toples y lanzándose al agua de manera directa. Luego siguió el capitán Ricky mientras Escudero permanecía acostado en la hamaca y Juli le insistía en que se uniera al ritual.

“Usted me quiere ver en bol@s ¿Cierto?” — Escudero

Pero no se quedó allí, pues Yan tomó el escudo de la casa Beta y empezó a proclamar que saliera la sal de la casa, que llegara la prosperidad, comida, servicios, correos y que no llegara Sara, pero a los minutos la última petición no se cumplió, pues retornó.

Las reacciones en redes al desnudo de Juli

Tras la publicación del momento en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ Los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas no se quedaron callados ante lo hecho por los miembros de Beta.

“Yo siendo novio de Juli, cuando salga del desafío encuentra sus mechas en la casa de la mamá...”, “Yo no sé para qué tapan a Juli, si no tiene nada. 🤷🏻‍♀️😁”, “Todo el mundo ve este programa, pobres padres de esa mujer muy baja haciendo eso”, “Juli está acabada, pero no renuncia a mostrarse😂” y “Juli es divina y la queso ❤️”.