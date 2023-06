Hombre destruye casa que construyó en terreno de sus suegros: “Me botaron, pero me la llevo”

Terminar una relación es una tarea muy difícil para las personas involucradas, pero acabar un matrimonio es aún más complicado, especialmente si hay bienes o familia de por medio. Así es la historia de este protagonista, quien decidió cortar desde la raíz toda unión que lo relacionara con su antigua pareja y destrozó la casa que construyó en el terreno de sus suegros.

Destruyó la casa que construyó en el terreno de sus antiguos suegros porque terminó con su esposa

El video de la situación ha desatado una polémica y un escándalo, pues la decisión dividió las opiniones de los internautas pues algunos no estuvieron en sintonía, hubo otros quienes lo apoyaron y otros simplemente compartieron sus propias anécdotas.

El video se hizo viral con más de 150 mil me gustas, así como unos diversos comentarios, pues el hombre causó un gran revuelo en redes cuando mostró un video donde se ve una construcción en ruinas, lo cual no es algo fuera de lo común, pero el contexto que dio resultó impactante.

Y es que el hombre, al parecer, construyó una casa dentro del terreno que es propiedad de sus suegros. Sin embargo, las cosas con su pareja no resultaron bien por lo que decidió destruir toda la casa que hizo en aquel terreno.

La historia se hizo viral en TikTok

El autor del material audiovisual decidió romper cualquier tipo de vínculo con su expareja y prefirió llevarse todo, incluso la casa. Por eso mismo, el hombre comenzó a destruir los muros y los cimientos con el objetivo de no dejar nada.

“Me botaron, pero me llevo la casa que hice (no construyan en casa de sus suegros”, se lee en la descripción del video.

Algunos internautas se identificaron con la situación y la determinación del hombre respecto a la casa que hizo junto a su antigua pareja.

“Yo construi en terreno de mi mamá, me quedé a cero ka casa de mis sueños, ahora vive mi hermana, me sacaron con policías”. “Conozco el caso de una amiga que la dejo el marido y tenían una casa en terrenos de los suegros de ella y el papá de ella que es albañil desbarató... “. “Gente, no se crean eso de ‘lo que construyas arriba es tuyo’ al fin de cuentas, el terreno sigue siendo de los suegros”. “Quien siembra en terreno ajeno hasta la semilla pierde”. “Felicidades, que les cueste construir”. “Lamentablemente aveces solo buscan aprovecharse por eso construyan en lo suyo para que nadie venga a reclamar”.