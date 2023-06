“Yo solo sé vender keratinas”: Epa Colombia debutó como modelo en importante pasarela, así le fue

Epa Colombia es tal vez una de las influenciadoras y empresarias colombianas más reconocidas de los últimos años, pues su empresa ha dado bastante empleo y también ha generado diferentes polémicas que la hacen ser recordada entre los internautas. Este vez la ‘reina de las keratinas’ se fue para una pasarela y debutó como modelo, pero ¿le fue bien?

La joven creadora ha sido motivo de muchas críticas por su forma de ser y expresarse, pues ha sido reconocida por ser ‘alborotadora’, polémica e incluso muchos recuerdan cuando se subió a una estación de TransMilenio para destruir el bien público, delito por el cual tuvo un proceso legal del cual salió más o menos librada.

Esta vez Epa mostró su experiencia debutando como modelo en una pasarela muy importante del país. Se trata de Cali Distrito Moda, Pasarela de Inclusión, en donde se expusieron propuestas de 40 diseñadores. La creadora fue invitada a participar como modelo utilizando un vestido plisado con estampado floral, corte imperio escote tipo ‘halter’ y mangas mixtas.

La influenciadora y empresaria se mostró contenta en redes sociales preparándose tras bambalinas para salir a caminar en la pasarela, una de las más reconocidas del país y también bromeó con que no sabía nada de modelaje.

“Jamás imaginé hacer esto, Dios mío. Qué nervios, hoy hacemos historia de nuevo. Todos los sueños se cumplen”, dijo al respecto de su debut como modelo. Además, también compartió que se sintió algo desubicada pues todas las modelos a su alrededor hablaban de cosas que no entendía. “Acá no entendía nada de modelaje, yo solo sé vender keratinas”, escribió junto a un video de ella viendo como dos modelos se hablan frente a ella y solo asiente, con cara de no entender mucho.

En todo caso mostró video de su paso por la pasarela y comentó que se sintió muy bien, además de que hacer esto es un sueño cumplido. Detrás de escena también mostró que varios medios de la entrevistaron y disfrutó de haber modelado para Cali Distrito Moda.