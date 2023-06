Gregorio Pernía reveló la forma en la que lo llamaron viejo y lo que hizo después

El actor de ‘La Hija del Mariachi’, Gregorio Pernía, ha revelado la forma en la que estando un mercado una mujer se le acercó a decirle algo y mientras él creía que se trataba de un piropo, fue todo lo contrario.

La mujer le señaló que los años han pasado por él y que ante la respuesta que le dio la mujer trató de resarcir lo dicho a los minutos, con una frase que lo marcó para bien.

“Entro a hacer mercado y aparece una señora y me dice ‘Ay Gregorio’. Y yo le digo qué pasó y me dice ‘Ay Gregorio, le han entrado los años’. Yo le dije mi doña tengo 52. Y no sé si fue por arreglarla o algo y me dice ‘pero sabe qué, yo a usted le he seguido su carrera y usted a partir de hoy va a ser mi sugar daddy’. Ya después del bofetón me dio un piquito”, contó el actor Gregorio Pernía.

Pero esto no quedó allí, pues sucede que al llegar a su casa le contó lo sucedido a su esposa y ella lo que hizo fue reafirmar el comentario que le hizo la mujer al momento de hacer mercado.

“Llego a la casa y le digo a Erika, amor, me dice una señora que me han entrado los años, que tengo mis arruguitas. Y me dice Erika ‘Pues Gregorio, yo no se lo he dicho porque soy su esposa, pero tú eres mi sugar daddy’”, agregó Gregorio Pernía.

A partir de ese momento decidió que de lo dicho nacería algo bueno, y es lo que lo llevó a crear el video que lleva por nombre la frase con la que lo han definido en los últimos días.

“Relaciono una cosa con la otra, yo dije que sugar daddy no soy, porque plata plata plata no tengo, me voy a montar en la película por 3 minutos, voy a hacerme un video que se llame sugar daddy, porque a partir de este momento yo soy tu sugar daddy”, finalizó Gregorio Pernía.