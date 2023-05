Joven revela que demandará a sus padres por procrearla sin su permiso: “Yo no consentí eso”

Una reconocida tiktoker, originaria de Estados Unidos, ha ganado popularidad en las redes sociales luego que revelará que demandará a sus padres por haberla concebido sin su permiso. Sin embargo, horas después la misma joven afirmó que se trataba de una broma y no quería emprender acciones legales en contra de sus padres, pero eso no la salvó del arremetimiento de los internautas.

Tiktoker afirma que demandará a sus padres por haberla concebido a este mundo sin su permiso

En el material audiovisual, la joven afirmó que: “demande a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes, a concebirme, y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no consentí en eso. No intentaron contactarme de ninguna manera antes de que naciera para ver si realmente quería estar aquí, y por eso los demandé”.

Después de dar las polémicas declaraciones, cientos de internautas corrieron a atacarla, por lo que escogió defenderse en medios locales: “Pensé que era obvio que estaba bromeando”, dijo la mujer. Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, agregó la tiktoker, Kass Theaz.

Todo es parte de una broma, pero los internautas se lo tomaron a mal

De igual forma, Kass Theaz aseguró que su cuenta es “sátira”, pero se ha vuelto viral luego de declarar que demandaría a sus padres por traerla al mundo sin su permiso. Tras esto, los internautas comenzaron a atacarla pues ella tampoco les pidió permiso a sus hijos para traerlos.

“Mencioné en mi último video que fui a comprar ropa para mis hijos, y muchas personas se sorprenden al escuchar que tengo hijos considerando que demandé a mis padres por tenerme sin mi permiso”, agregó la mujer a los medios locales.