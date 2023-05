Miley Cyrus anuncia su retiro ‘interminable’ de los escenarios

Miley Cyrus se ha caracterizado por tener diversas etapas en su carrera: de una imagen dulce e inocente a una más provocativa y rebelde. A sus 30 años, la cantante ha tomado una decisión y así la compartió con sus seguidores.

La popular artista alcanzó fama internacional a los 13 años al protagonizar la comedia musical de Disney Hannah Montana (2006-2011), interpretando a Miley Stewart y su alter ego Hannah Montana.

Su vida profesional y personal ha tenido momentos difíciles, sobre todo porque no ha encontrado un balance. Eso la ha llevado a protagonizar titulares por sus inestables romances y su manera de enfrentar las críticas.

Ahora, Miley Cyrus decidió hacer un alto en su carrera, sobre todo en el tema de los conciertos en vivo y sorprendió a sus fans con una carta que publicó en redes sociales.

“Para mayor claridad, me siento conectado con mis fans ahora más que nunca. Cuando yo gano, nosotros ganamos. Incluso si no los veo cara a cara todas las noches en un concierto, mis fans se sienten profundamente en mi corazón. Constantemente estoy creando e innovando nuevas formas en las que puedo mantenerme conectado con la audiencia que amo, sin sacrificar mis propios elementos esenciales”, inició el mensaje.

“Te amo por siempre, solo estoy en mis interminables vacaciones de verano” — Miley Cyrus

“Actuar para ti ha sido uno de los días de apuestas de mi vida y continuaremos este viaje juntos como lo hemos hecho en las últimas dos décadas. Esto no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fanáticos y todo que ver con que simplemente no quiero verme en un vestidor. Cuál es la realidad de la vida en el camino. Estas miradas que he estado dando no viajan bien. Las miradas de archivo no se pliegan. Simplemente no quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí en este momento, y si has estado siguiendo mi carrera, sabes que siempre cambio y la forma en que me siento al respecto también podría cambiar”, finalizó.

Reacciones de fans

Muchos comentarios a favor y en contra se leyeron tras el anuncio: