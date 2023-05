Padre furioso retira a correazos a su hijo de la comisaría para que “aprenda a respetar” y video se vuelve viral

La mayoría de los padres siempre buscan corregir de manera correcta el comportamiento de sus hijos con conversaciones y llamados de atención, siempre escogiendo la palabra. Sin embargo, existen aquellos padres, quienes piensan de manera arcaica y aseguran que la violencia es la respuesta. Así es el caso de un hombre, quien decidió usar su correa para golpear a su hijo por ser detenido por la policía.

Padre da correazos a su hijo por ser detenido por la policía

Según se puede ver en el video compartido en TikTok, el padre de familia decidió usar la correa para darles golpes a su hijo como método de castigo para corregir el comportamiento, y quien había sido arrestado por la autoridad horas atrás.

“Padre da correazos a hijo por estar detenido en comisaría (...) Corregir no es tarde para un padre”, es el título del video en TikTok con más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios.

De igual forman, los internautas se volcaron a comentar el material audiovisual para dar sus opiniones acerca del comportamiento del padre con su hijo y de la violencia normalizada.

El video se hizo viral en TikTok

“Muy bien, lo felicito caballero”, “Yo no tengo mi padre que me pegue así, pero si mi mamá ella no perdona nada”, “Cuando tu papá te preparaba para la maratón”, “Bien, lo felicito señor”, “El hijo tendrá como cuarenta”, “Eso se humillación. No estoy de acuerdo”, “Las cosas se arreglan en casa”, “Está bien para que aprenda” o “Nunca es tarde para corregir”,” “No le importaba que se le cayeran los pantalones, primero tenía que corregirlo”, “No tengo a mi padre que me pegue así, pero mi madre no perdona nada”, “cuando tu padre te preparaba para el maratón”, “excelente, bueno papi ojalá todos los papás fueran así y las mamás””bueno papa te felicito mis respetos para ti si no entiendes la buena no hay de otra despues te lo agradezco”, “así nos corrigen y somos la mejor generación de responsables , educada, respetuosa y trabajadora” , “Parece tener 40 años y aun así su padre debe ir a por él”, “así se hace, enseñarle respeto y responsabilidad”, son algunos de los comentarios que recibió el video.