Mujer se tatúa el nombre de su pareja en la cara y es destrozada en las redes: “Es una estupidez”

Un video compartido en las redes sociales sobre un estudio de tatuajes ha generado un revuelo en los internautas, quienes están divididos debido a que una mujer se tatuó el nombre de su amado en la cara. Algunos creen que se trata de un acto de amor puro, pero otros lo ven como un gesto de estupidez.

Una mujer de la India se tatuó el nombre de su pareja en la frente

El material audiovisual tiene más de 12 millones de reproducciones y cientos de comentarios que afirman que el amor verdadero no necesita este tipo actos sin sentidos.

El video, publicado a través de la cuenta de Instagram del estudio de tatuaje, se puede ver una mujer con un escrito en su frente con la palabra Satish”, el nombre de su pareja.

En el clip, se ve a la mujer en pleno procedimiento para marcar la tinta con las palabras en su cara, y parece estar emocionada por eso.

El video generó revuelo en redes sociales

Segundos después, el artista de la tinta comienza a escribir el nombre en la frente de la mujer que se ve un poco incómoda, incluso le hace saber eso al tatuador. El video fue titulado “True love”, y desde entonces, solamente ha generado revuelo en la red social.

“Esto no significa más que estupidez. El amor verdadero no requiere ser probado, debe ser sentido por tu cuidado, afecto, prioridad, estar allí pase lo que pase, apoyar, edificarte, entender”; “Qué tonto, el amor está en la forma en que te tratas, respetas y te comportas el uno con el otro”; “Esto se llama botón de exageración, quiero un no me gusta”;”RIP - sentido común en las personas”; “Parecerá un autobús turístico”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en Instagram por parte de los internautas.