Sara Uribe cambio de look y en redes sociales creen que se va a quedar calva

Sara Uribe se dio a conocer gracias al programa ‘Protagonistas de Novela’ y desde ese entonces se posicionó como una de las concursantes más bellas de la temporada. Sin embargo, su separación con Freddy Guarín la dejó muy mal, hasta el punto de creerse perdida. Ahora, con estos cambios de looks, Sara ha recuperado lo que era, según ella misma lo afirmó.

Sin duda, una separación no es sencilla para nadie, sobre todo porque ya había un hijo de por medio y ella había dejado su trabajo y su carrera para apoyarlo a él en la suya. Esa tusa le duró mucho tiempo, pero finalmente pudo superarlo y salir adelante, ahora con una nueva vibra y un nuevo aspecto físico.

Entró en una época de estar con el cabello naranja que es conocido popularmente como la época de sanción y a la vez de destruir todo lo que se ve. La actitud de Sara si dio a entender eso, pues se notaba mucho más liberal en muchas cosas, incluso con sus comentarios en redes sociales.

Pero parece que luego de varios años de esta etapa, ha logrado pasarla y ha cambiado de look para dar a entender que todo es diferente, pues ha vuelto al rubio con que toda Colombia la conoció y cómo inició su relación con Freddy Guarín.

Sin duda alguna, Sara Uribe generó muchos comentarios con su nuevo color de cabello: “espués que una mujer se sienta cómoda y segura de sí misma, que se lo pinte del color que quiera”, “jodaa yo quisiera saber cómo hacen para cambiar tanto de look y no quedar calvas, uno medio se hace algo y ya está pelona”, “se ve más joven, más bonita, aveces le tiran tanto hate a Sara, y ella es muy linda persona, trabaje con ella en una publicidad y es muy amable, carismática, me cae muy bien, no merece tanto odio en redes la verdad”