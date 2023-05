¿Final inesperado? El ‘totazo’ de famosa presentadora de ‘Lo sé todo’ en vivo que causó varias risas

‘Lo sé todo’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos desde hace algún tiempo, pues se encarga de revelar detalles de la vida de famosas personalidades. Tanto ha sido su éxito que ahora será trasmitido no solo entre semana, también los fines de semana.

Sin embargo, durante la emisión de este 19 de mayo una de sus presentadoras resultó en el piso luego de quedar mal acomodada en la silla en la que se encontraba sentada. Rápidamente, el momento se viralizó a través de redes sociales causando varias risas.

El momento se dio mientras que Elianis, Mafe y ‘El Gordo’ le daban paso a Analia, quien dirigió durante varios años el famoso reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. La mujer quien se encontraba disfrutando del sol e incluso estaba en vestido de baño intentó acomodarse en otro espacio.

Esto, luego de que por poco su celular cayera al suelo. Segundos antes se observa como Analia se sienta, sigue conversando con los presentadores, luego se estira para agarrar su jugo de naranja y justo allí, cae al suelo al igual que su teléfono.

Ante el inesperado momento las risas no faltaron en el set de ‘Lo sé todo’ tanto así que Mafe Romero no pudo controlarse y terminó saliendo del set. Analia por suerte no tuvo ninguna lesión simplemente el golpe. En medio de risas, Analia se levantó para poder charlando con sus compañeros teniendo en cuenta que el programa se realiza en vivo.

‘El Gordo’ Ariel intervino para indicar que primero fue Elianis y ahora el turno fue para Analia, la única que queda es Mafe. Asimismo, varios internautas disfrutaron del momento asegurando que al decir que se encontraba en las Islas Caimán, fue tanto el impacto que se cayó, como también que este resulta ser el único programa que cuenta con tantas caídas, pues los fans ya andan expectantes por el próximo momento.