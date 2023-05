Jhonny Rivera aseguró que esta casado de que sus seguidores le pidan plata: “Qué trabajen”

Jhonny Rivera es un cantante de música popular que se ha destacado no solo por su talento para la música, sino también por su gran generosidad que se ha visto reflejada en las diferentes obras benéficas que ha hecho con varios de sus seguidores.

Pero tanta bondad también le ha traído varios dolores de cabeza, pues tal como el propio cantante expresó que existen personas que se ha querido aprovechar de su buen corazón. Hasta al punto de que varios de sus fanáticos le envían los números de sus cuentas bancarias esperando que el intérprete le gire dinero.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que el cantante propuso en Instagram, recibió una pregunta de un seguidor que le decía: “¿Me regalarías un carro o a un seguidor que lo necesite?”. Ante la pregunta un tanto descarada por parte del fanático, el artista aprovechó para responder que : “Ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso, no es posible hermano, no es posible”.

Así mismo, también habló sobre las personas que se han aprovechado de su generosidad y creen que el cantante tiene el dinero suficiente para mantenerlos a todos: “Tengo lleno este cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplatas, no lo hagan porque no es posible yo ponerme a girar a girar, yo no sé qué piensa la gente, a lo bien”, contó el compositor.

De la misma manera, otros usuarios aprovecharon para comentar al respecto y enviarle un mensaje a las personas que creen que pueden vivir únicamente de la caridad de las personas: “La plata se consigue, no se pide”, “Que trabajen, si quieren carro y dinero”.