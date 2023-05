Uno de ellos será el eliminado de ‘La Isla De Los Famosos’ ¿Quién debe salir?

En ‘La Isla De Los Famosos’, luego de la unificación de las tribus a Gaia, siguen las decisiones individuales por la permanencia en el programa por lo que las estrategias por sacar a los más fuertes y los pactos continúan cobrando más fuerza que nunca.

Tras la llegada de la tribu al concejo tribal, en una capitulo que de nuevo quedó a medias, muchas cosas se hablaron y sorpresas surgieron, ya que como parte del jurado estaban los cuatro eliminados Leo Cocinero, la atleta profesional Lina Real, la actriz Tania Valencia, el actor Federico Rivera y la actriz Catalina Londoño.

Quien llegó blindado al concejo tribal es el comediante Camilo Pardo, El Mago, luego de haber ganado el collar de inmunidad en una prueba en la que superó al cantante Juan Palau dejándolo así sin la posibilidad de llegar inmune.

De nuevo una larga conversación entre el presentador Tatán Mejía con los concursantes fue la gran protagonista en la que estos debieron hablar de los motivos que los hace candidatos a ganar ante un jurado conformado por quienes han sido traicionados y eliminados.

“Yo he estado jugando casi que 100 % desde la razón, muy razonable, entendiendo que es un juego, y que la estrategia hace parte de un juego, pero con lo que me pasó hace días decidí bajarle y subirle un poco al corazón. Eran unas emociones feas en mí que no sabía ni cómo expresarlas, era como un odio hacia el juego mismo”, dijo El Mago.

Pero los votos iniciaron, y los primeros en pasar fueron el boxeador Eleider Álvarez y el actor Juan del Mar, dos de los cinco participantes que pudieran salir, debido al denominado “pacto Las Vegas” conformado por Aco, Juan Palau y El Mago, para llegar ellos tres a la gran final. Sin embargo, Aco Pérez pudiera traicionarlos, debido a que sugirió darle un giro dramático al juego.