Tatiana Ángel, exconcursante de ‘Guerreros’, se le explotó una prótesis del seno: “Sentía una ‘pocheca’ rara”

Tatiana Ángel quien concursó en el programa de ‘Guerreros’ de Canal 1, y quien se convirtió en la presentadora de A Ganar Se Dijo, recientemente sorprendió a sus seguidores con una preocupante revelación. La deportista publicó un video en sis historias de Instagram donde reveló que tiene algunos problemas de salud.

Le puede interesar: ¿Tanto factura en redes sociales? Cristina Hurtado ‘chicaneó’ su costoso armario y dejó sorprendidos a sus fans

Tatiana reveló que por herencia familiar, ella tiene posibilidades de desarrollar cáncer de seno, por lo que suele hacerse controles anuales para descartar cualquier anomalía en su pecho. Sin embargo, la presentadora contó en sus historias que desde hace un tiempo sentía algo raro en uno de sus senos.

“Les voy a contar un poquito, para que de pronto, no les pase a ustedes. Yo sí me hago exámenes de control, yo tengo antecedentes, de mi familia, de cáncer, así que normalmente, anualmente me hago exámenes. Resulta y asa que hace un tiempo yo sentía como una ‘pocheca’ extraña y me dolía muchísimo pero mucho”, dijo Tatiana.

Le puede interesar: ¿Se salió de control? Ana Karina Soto terminó corriendo por el set de ‘Buen día Colombia’ tras pesado experimento

Cabe recordar que la modelo usa implantes mamarios, por lo que una de las recomendaciones del cirujano era que no dejará de hacerse observaciones.

“Decidí, nuevamente, hacerme mis exámenes de control, como me lo hago todos los años. Tenía que hacérmelos en marzo y me los estoy haciendo hasta ahora”, continuó la presentadora.

En su relato, la deportista mencionó que sus exámenes no salieron como esperaba, pues la ecografía mamaria evidenció algunos problemas con su seno, “no salió tan bien, pero tampoco mal, ni alarmante, ni nada. O sea, todo bien”, aseguró la modelo.

Le puede interesar: ¿De amores u odios? Los curiosos roles que tendrían participantes de ‘MasterChef Celebrity’ de esta temporada

Sin embargo, la molestia que la deportista venía sintiendo estaba relacionada al estado de uno de sus implantes: “Resulta que tengo una prótesis rota. Ya yo sabía, que hace mucho tiempo tenía que cambiármelas, pero estaba como procrastinando con todo este tema (...) no quería parar, pero cuando toca, toca”, dijo la presentadora

En cuanto a las razones que habrían llevado a que el implante se rompiera la misma deportista aseguró que ella no tiene ‘ni idea’ de cómo pasó porque ella no ha tenido ningún accidente fuerte en los últimos meses como para que la prótesis se rompiera.

Le puede interesar: ¿Denuncia absurda? Giovanny Ayala terminó en líos con la mamá de una joven que ingirió pastillas con sus canciones

“Yo no me he caído, ni me he golpeado. Desde hace nueve meses no tengo nada de impacto, entonces no sé cómo pasó. Ya hablé con el doctor, ya tenía planeado operarme con él hace un ‘tiempito’ pero lo estaba aplazando”, concluyó la presentadora.