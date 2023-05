Darío Gómez habría cometido incesto y pedofilia: Nuevos detalles sobre la relación del cantante con su ‘sobrina’

Recientemente, la hija de Darío Gómez, Catalina Gómez desató toda una polémica por las reveladoras declaraciones que hizo a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde además de criticar a la expareja de su padre, Johana Vargas, también la acusó de haber dañado su hogar.

Le puede interesar: No lo dejan descansar: Hija de Darío Gómez reveló secreto familiar sobre la última esposa del cantante

Catalina Gómez, aseguró que Johana se aprovechó de la ayuda que el cantante le habría ofrecido a ella y a su familia y que le pagó “metiéndose en el hogar”. Pero también confesó que Johana, además de haberse convertido en la segunda esposa del cantante, también era su sobrina, pues es hija de Mirian, hermana del artista.

Le puede interesar: Darío Gómez hizo un acto extraño antes de morir que fue revelado

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez, ella es sobrina de mi papá, porque ella es hija de una hermana de mi papá, quien se llama Mirian Gómez”, dijo Catalina.

¿El ‘Rey del Despecho’ habría cometido incesto y pedofilia?

En el video, la hija del cantante aseguró que su padre y su madre Olga (la primera esposa del cantante), ayudaron a los padres de Johana, cuando atravesaban una crisis económica, dándoles una finca pero Johana se habría aprovechado para meterse con el cantante.

No obstante, En otro video compartido por Johana Vargas en sus redes sociales, la viuda aseguró que la finca nunca fue regalada, pues el cantante le había ofrecido el trabajo de mayyordomo a su padre. Sin embargo, luego de un tiempo, Darío Gómez tuvo que vender la propiedad y la familia de Johana se mudó a la costa.

Le puede interesar: ¿Quién era la esposa de Darío Gómez?

Además, Johana también dijo que ella no dañó el matrimonio del cantante con su primera esposa Olga, pues afirmó que la relación ya estaba rota. “Yo no me metí en la relación (…) uno no puede dañar algo que ya estaba dañado”, fueron las palabras de la viuda del artista.

En cuanto a los lazos de sangre que compartía el cantante y su última esposa, Johana aclaró que ella no era sobrina biológica del interprete de ‘Nadie es Eterno’, pues que en realidad Mirian no era su verdadera madre y que ella no llegó a conocer a su progenitora debido a que desde pequeña vivió con la hermana del artista.

Le puede interesar: (Foto) Este sería el supuesto hijo desconocido del fallecido Darío Gómez

A propósito de la pedofilia que habría cometido Darío Gómez al haberse involucrado con una menor de edad, Johana no se pronunció al respecto. Sin embargo diferentes seguidores han criticado el nombre del artista ya que para el momento en el que el cantante y Johana habrían comenzado la relación, el ‘Rey del Despecho’ tenía cerca de los 46 años, mientras que ella tenía apenas 15 años.