“Me pasó factura”, Alejandra Giraldo confesó por qué se ausentó de Noticias Caracol

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana por su participación en Noticias Caracol, siendo compañera primero de Juan Diego Alvira y luego de Andrés Montoya. Es por tal razón que cuando ella se ausenta de alguna emisión, llama bastante la atención. Este ha sido el caso de los dos más recientes días donde no ha aparecido.

Sin embargo, ella no permitió ningún tipo de especulación al respecto y a través de su cuenta de Instagram confesó la verdadera razón.

La presentadora ha estado bastante activa en redes sociales, especialmente desde que su perrito ‘Napito’ se enfermó, pues desde siempre ella ha defendido a los diferentes animales que se encuentran en condición de violencia o simplemente están desprotegidos.

Resulta que ‘Napito’ en principio padecía de una hernia discal, pero no paró allí, pues tras varios exámenes se le detectó una bacteria que se estaba comiendo sus vértebras. Aunque su no participación en los más recientes noticieros no es exactamente por la enfermedad de ‘su hijo’, sí está muy ligado.

¿Por qué se ausentó Alejandra Giraldo?

La presentadora subió una historia a Instagram en la que se refirió al estado de salud de ‘Napito’: “Gracias por todos sus mensajes preguntando. Seguimos a su lado, cuidándolo y apoyándolo en este proceso que es largo y muy exigente para nuestro perrito valiente. Vamos paso a paso avanzando”.

Giraldo no terminó allí, pues también explicó la razón que la llevó a ausentarse fue el extremo cansancio que produjo estar cuidando al perrito: “A mí, el cuerpo me pasó factura y me enfermé terrible, por eso no estuve en el noti estos dos días y también estuve ausente de este espacio”.

Vea el mensaje completo de la presentadora: