¿Siguiendo los pasos de Black? Sara piensa en irse del ‘Desafío The Box’

Tal parece que Sara está pensando seriamente en seguir los pasos de Black, quien renunció días tras cometer una falta a las normas del ‘Desafío The Box’, pues ella ha manifestado que una de las soluciones para evitar la demora y derrota de Beta en algunas competencias es su salida del programa.

Así lo dejó saber en el más reciente capítulo cuando le tocó medirse junto a las otras casas de la Ciudad de Las Cajas en el acuático box azul, ella perdió gran parte de su tiempo tratando de hacer que quedara enredada la soga en la superficie aérea, y durante sus intentos la puntería falló.

Al llegar derrotados el equipo Beta, comandado por Ricky, le hicieron el respectivo reclamo con respecto a su desempeño, el cual ha sido criticado desde un principio, pues es considerado lento y poco competitivo.

“Sara, en ti no vemos actitud, como que pierdes y te gusta. No te vemos cara de estresada, no te vemos cara de querer sacarla toda en la pista”

Ante esto Byron y Juli bromearon con respecto a la falla que tuvo en la que la soga cayó sorpresivamente en el lado contrario que tenía como destino. Juli le increpó los motivos por los que se inscribió en el ‘Desafío The Box’, y la respuesta de la participante parece que no gustó.

Ante la continua recriminación, en la que le indicaron que entonces no entienden cómo llegó a la casa Beta, tras la intensa prueba del capítulo uno, en la que la que tenían que correr kilómetros hasta la zona más alta de la Ciudad de Las Cajas y la participante se alteró.

“Así funciono yo. Yo doy lo mejor que tengo. Soy lenta, no me da. Qué Colombia me vea así, estoy pensando cómo mejorar la agilidad, pero no se puede, tengo que pensar una decisión para comentarla con el equipo… irme”

— Sara