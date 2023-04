Jessica Cediel explotó por las críticas que recibió en un video “atrevido”

Jessica Cediel no se contuvo y le dejó un contundente mensaje a sus detractores a propósito de una serie de comentarios que recibió en uno de sus más recientes videos en donde es criticada por los usuarios de Instagram por ser reveladora, además de calificar el clip como “atrevido”.

La modelo ha estado recibiendo una gran cantidad de mensajes negativos desde hace un par de meses, desde haber sido llamada “ridícula” por su aspecto en donde resaltaban sus ojos, pasando por su faceta de cantante, hasta un reciente clip en el que muestra cómo luce su figura actualmente.

Y si bien la colombiana solía hacer caso omiso de este tipo de mensajes, desde hace unas semanas ha empezado a pronunciarse al respecto, respondiéndole a sus detractores con contundentes discursos en donde mezcla lecciones de vida como indirectas desarrolladas.

Y en esta oportunidad, Jessica Cediel aprovechó unas historias de Instagram para pronunciarse respecto a su más reciente video, comentando que, según muchas personas, todo lo que hace “es malo” luego de que anunciara que por falta de tiempo tendría que comer en su carro.

“Ahora no falta el que diga: ‘ay, no, es que comer en el carro es malo porque es que eso blah, blah, blah’. Porque como ahora todo lo que uno pone es malo para algunos, entonces me imagino que no faltará el hater”, dijo la presentadora en una historia.

Profundizando en relación a los comentarios negativos que recibió en su más reciente clip, Jessica Cediel le extendió un mensaje a sus detractores: “referente a ese tema, les quería decir algo muy bonito: recuerden que nuestro cuerpo es el templo de Dios y sí, hay que cuidarlo”.

Seguidamente se mostró incrédula por el hecho de que muchas personas “se escandalizaron” porque la modelo mostró su figura en vestido de baño, llegando a la conclusión de que las personas que hacían este tipo de comentarios solo quieren molestarla.

“Hay otros que se escandalizaron porque uno subió un video en vestido de baño, en short, mostrando lo normal que muestra todo el mundo: las piernas, el abdomen, los bracitos, un poquito del pecho. O sea, ¿de verdad hay gente como con dos dedos de cerebros que no les da para pensar que es normal vestirse así cuando vives en una ciudad como Miami?”, concluyó la colombiana.