Colombia se acabó la espera, el Cuarteto de Nos está de vuelta

La banda uruguaya, el Cuarteto de Nos, es uno de los grupos que demuestra, que al igual que los vinos, con los años se van volviendo mejores. Cuando fue formado el grupo en el año 1980, quizás no se imaginaban la gran repercusión que tendrían a lo largo del tiempo y que después de 43 años de carrera aún seguirían sonando, girando con su música, emocionando a sus fans fieles y además, llegando a nuevos públicos.

En Publimetro hablamos con Roberto Musso, uno de los legendarios integrantes de la banda, quien nos contó cómo han sido los últimos años del camino, en los que la época de la pandemia les puso de cabeza los planes, tenían un disco listo para ser compartido con el público, giras pactadas, todo muy bien agendado, pero llegó este momento que afectó al mundo entero deteniendo todo y claro, ellos no fueron la excepción. Por eso, su disco Jueves, terminó a la par con Lámina 11, lo que los hizo replantearse los tiempos y unir el 2022 y 2023 en una sola agenda.

“Capaz que no te puedo separar el 2023 del 2022, porque viene unido en cuanto a lo que es el proyecto del Cuarteto ‘pospandémico’, digamos que es algo que no me gusta mencionar mucho, pero que realmente es así. A nosotros nos agarró la pandemia con el disco Jueves, que es nuestro disco anterior al último, recién salió a fines del 2019, entonces pudimos presentarlo en muy pocos lugares, como hasta marzo del 2020, llegamos a hacer tres o cuatro shows no más y bueno ya se cancelaron todos los shows.

Entonces nos pusimos a componer, un poco por el tema de la cuarentena y eso, salió Lamina 11, entonces nos pasó con el 2022, sobre todo, a un montón de lugares que no habíamos podido presentar las canciones de Jueves, estábamos yendo con dos discos, éramos una banda que estaba presionando dos discos en un solo show, cuestiones del Cuarteto así medias raras que pasaban, entonces hicimos más hincapié en Jueves que en Lámina 11.

A partir del último trimestre del año pasado comenzamos oficialmente a hacer la presentación de Lámina 11 y todo este 2023 va a ser así también, lo que sí te digo, es que fueron dos años en donde se notó un crecimiento enorme, pero enorme, en cuanto a la convocatoria, a lo cuantitativo del público, que si bien con el Cuarteto siempre hemos ido en ascenso, pero esta vuelta fue mucho más exponencial y Colombia no escapa de eso porque fue muy paulatina y paralelo en toda Latinoamérica, así que no tengo muchas de las razones del porqué, pero creo que se conectó un montón de público y sobre todo mucho público joven, me da la impresión, con la propuesta de estos últimos dos discos”.

Colombia siempre ha recibido a la banda con mucho cariño y ellos se han esmerado por hacerle siempre parte de sus giras. Acá han vivido momentos muy especiales, de esos que se vuelven históricos y que hacen que la relación se haga cada vez más cálida y fuerte con el paso de los años. Sacar al país de la sangre del grupo es imposible, acá vivieron su primera experiencia en un festival lejos de su región y aunque suene increíble, vieron como en Bogotá caía ‘nieve’ y hasta ‘navegaron’ por el océano capitalino.

“El Movistar Arena fue un hito, esos momentos que te quedan en la vida personal y artística de cada uno, porque fue una emoción enorme, fue un salto muy importante para nosotros, fue como decimos acá, tirarnos al agua, a ver qué pasaba y sabes que cualquier agua en el océano del arte puede ser muy peligrosa, pero por suerte fue un lleno increíble, la cantidad de gente marcó un hito en la historia nuestra. También me acuerdo la primera vez que fuimos a Colombia, que fue en el Rock al parque del 2007, creo que fue, que había ‘nevado’, había granizo, nadie nos dijo que nevaba en Bogotá y la gente nos decía nunca nieva acá, fue la primera vez que tocamos en un festival fuera del Río de la plata, fue un momento super super importante de la banda. Casi no hemos faltado cada año y hemos visto como ha sido el crecimiento y el enamoramiento mutuo con la gente”.

A propósito de ese amor mutuo que menciona Roberto con Colombia, se trata de todo el territorio, no solo de las ciudades capitales o los grandes escenarios del país, ellos tienen claro que su música es bien recibida en diversos rincones y latitudes, por eso en su más reciente visita por esta tierra quisieron enfocarse en las ciudades más pequeñas, esas desde donde viajan sus fieles fanáticos en avión o bus durante varias horas con tal de verlos, ahora ellos serán los que se muevan hasta esos lugares para que nadie se quede con las ganas de disfrutar de su música, para hacer una gran fiesta de celebración.

“Yo siempre digo que el Cuarteto es una banda de cercanía, porque empezamos siendo adolescentes los que estábamos tocando y empezamos con la carrera aquí en Uruguay, siempre nos gustó tocar además de Montevideo y Punta del este, en este caso las ciudades más grandes de aquí, tocar en los pueblos que hicimos todos del interior, porque Uruguay es muy chiquito y son ciudades muy chicas, nos pasó la historia repetida en Argentina que fue lo mismo, empezamos yendo a Buenos Aires, pero también recorriendo el país y se replicó todo en todos los lugares.

En Colombia nos faltaba y sabíamos que había muchísima gente que se tiene que trasladar, desde Bucaramanga, Barranquilla, para vernos a Medellín o Bogotá y esto fue una forma de agradecimiento más que nada. Primero que nada, toda la gente que hace un montón de años que se tiene que preparar y que nos cuenta en los ‘meet and greet’, como desde meses antes compran el ticket, preparan como hacer el viaje, que se van en el bus o en avión, pero que tienen todo preparado y la verdad que nos toca el corazón eso, de como el Cuarteto entra en las vidas de tanta gente, así que teníamos previsto esto, entre los dos shows grandes de Bogotá el año pasado y que se viene para fin de año seguramente, poder visitarlos y estar en la casa de la gente digamos, estar en la casa de los fans de Bucaramanga, de Barranquilla, de pasto de Pereira y Tunja.

