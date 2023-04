Federico Rivera descubrió la revuelta que planean para sacarlo de ‘La Isla De Los Famosos’

El denominado “pacto Espartos” parece que pronto llegará a su fin en ‘La Isla De Los Famosos’ y es que las intenciones de sacar al actor Federico Rivera se están haciendo más que obvias en la extensa orilla de la isla Saona en República Dominicana.

Durante la noche del día 42 en la isla se fraguó una alianza entre El Mago, Aco Pérez, Juan Palau y ahora la actriz Catalina Londoño a quien aparentemente van a proteger, es por ello

“Quedamos cuatro, cuatro que yo necesitaba que quedáramos despiertos en el fuego, que éramos Catu, EL Mago, Aco y yo, lo que venía siendo Amazonas. Necesitaba hablar con ellos. vamos a unirnos, vamos a estar juntos los cuatro. Me quedo aquí confiando en que me están hablando con la verdad, no tengo otra más que confiar”, dijo Juan Palau.

Para Federico la situación que notó y por la que preguntó no le parece que será bien visto ante los demás, y menos ante el jurado de elección que está conformado por los participantes que recientemente han salido de la competencia, como Leo Cocinero, Lina Real, Margarita Reyes y Tania Valencia.

“Hay varios aspectos de que hay signos de que puede estarse fraguando una traición al pacto Espartos, el primero es una reunión que ellos tuvieron anoche Aco, Catu, El Mago y Palau. Después yo me arrimo y les pregunto de qué hablaron y me dan dos versiones diferentes”, aseguró Federico Rivera.

Por su parte Aco Pérez aseguró que el actor tiene todo claro luego de que en el pasado concejo tribal le fue arrebatado su ídolo de inmunidad por la ventaja que Margarita Reyes le cedió a El Mago y que este a Catalina Londoño. Las dudas también se centraron sobre la mente de Catalina Londoño quien aseguró confiar en medio de dudas.