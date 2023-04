Mujer quedó con “labios de longaniza” tras ganar sorteo para procedimiento cosmético: “Me hizo lucir aterradora”

Someterse a procedimientos estéticos es algo muy delicado que debe hacerse con verdaderos profesionales para evitar situaciones que puedan comprometer la salud del paciente.

Hay personas que, al no tener dinero, acuden a concursos para ganar esos procedimientos gratis sin saber que podría terminar muy mal, sucede mucho en Estados Unidos y es el caso que a continuación le vamos a relatar.

Se trata de una joven que se llama Jessica Burko, influencer de Los Ángeles, quien decidió aprovechar que ganó un sorteo en una clínica para rellenarse los labios con ácido hialurónico.

La joven ya lo había hecho en seis ocasiones anteriores, por lo que esto no era algo desconocido para ella. Pero resulta que en esta oportunidad algo salió mal, situación que le llegó a generar mucha angustia.

Jessica se le generó una grave reacción alérgica al procedimiento y sus labios se hincharon enormemente, dejándola con una apariencia bastante extraña, muchos asegurando que había quedado con “labios de longaniza”.

“Fui a hacerme los labios ayer y sucedió algo malo. Honestamente, no sé qué salió mal, me he inyectado los labios varias veces. Este médico estaba haciendo un sorteo. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Inmediatamente después de que me inyectó, me miré en el espejo y me di cuenta de lo hinchada que estaba”, comentó en TikTok.

Lucía aterradora

Según reseña el portal Upsocl, la situación de Burko empeoró al día siguiente, por lo que se vio forzada a ir al centro de nuevo para retirarle ese procedimiento. “Pensé que tal vez era porque no me había hecho los labios en más de un año. Pero cuando llegué a mi auto, me di cuenta de que no era normal”.

“Ciertamente me hizo lucir muy aterradora. Nunca volvería. Nunca se hagan procedimiento cosméticos gratis”, advirtió.

Pese al terror que le generó verse deformada, dijo que al recuperarse y en el futuro se sometería de nuevo a inyectarse los labios.