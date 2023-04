Daniela Ospina reveló si se arrepiente de las cirugías que se ha hecho

Daniela Ospina rompió el silencio y se pronunció en relación a las cirugías estéticas, en específico las que se ha realizado en años anteriores, revelándole a sus seguidores si se arrepiente de haber tomado esas decisiones. A propósito de esto, también compartió una emotiva reflexión con sus fanáticos con un sentido mensaje.

La deportista figura como una de las mujeres colombianas que más elogios suele recibir en las redes sociales a propósito de su físico, despertando varios piropos de los internautas cada vez que publica una imagen en donde su cuerpo se convierte en protagonista.

Si bien la colombiana muestra todo el tiempo que le dedica al gimnasio y a sus rutinas de ejercicio, la verdad es que detrás de eso se esconden un par de retoques estéticos a los que se sometió hace algunos años.

Entre ellos destaca la rinoplastia y el aumento de senos, dos procedimientos que ella misma confirmó hace un par de años a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Y precisamente fue en este tipo de dinámica que Daniela Ospina aprovechó para hablar sobre sus cirugía, revelando si se arrepiente de sus decisiones o las abraza pese a las dificultades que le generó una de ellas.

“La verdad creo que no... No me arrepiento pero quizás hubiera tenido más amor conmigo misma, pero yo creo que hace parte del crecimiento diario, de la madurez que vamos adquiriendo con los años y sobre todo de nuestro amor propio”, dijo Daniela Ospina.

También le dejó a sus seguidores una reflexión relacionada con este tema, invitándolos a perdonar sus errores y a mejorar en cada paso: “no nos juzguemos tanto, lo único que podemos hacer con el pasado es agradecerlo y mejorar como seres humanos en lo que fallamos”.