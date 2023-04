“¿Qué es eso?”: Daniela Ospina le reclama a su prometido por casi besar a otra mujer

Daniela Ospina se hizo presente en las historias de su prometido, Gabriel Coronel, quien publicó una imagen en donde salía muy cerca de una mujer, dando a entender que ambos estaban a punto de besarse. Y la reacción del joven ante la respuesta de su pareja terminó dejando confundido a más de uno.

La relación entre ambos ha estado escalando con frecuencia en las redes sociales, comenzando de manera discreta hasta que finalmente decidieron hacerla pública al protagonizar varias escenas románticas. Seguidamente, el asunto se puso más serio al anunciar su compromiso con unas enternecedoras imágenes.

Sin embargo, como de momento su fecha de boda aún es desconocida, la pareja aprovecha para tomar su relación con mucha calma al mostrarse con frecuencia disfrutando de lugares agradables mientras se relajan en el proceso. Y fue en una de estas actividades en donde Daniela Ospina dejó en claro que sí se hace respetar.

A través de una dinámica interactiva en Instagram, Gabriel Coronel dejó una casilla para que sus seguidores le dejaran algunos mensajes de interés. Pero lo que el joven no se esperaba era que su prometida le dejara un comentario apropósito de que aparece casi besándose con otra chica: “¿Qué es esoooooo?”.

“Este mensaje me lo deja Daniela Ospina que me dice ‘qué es eso’, que yo casi me estoy besando ahí con una mujer”, dijo el joven en relación al comentario que le dejó la colombiana.

Pero el joven en vez de encarar la situación, se limitó a cambiar drásticamente el tema y desviar la atención a un paisaje que tenía frente a él, todo con un tono risueño: “miren qué lindo el paisaje, qué belleza”.

En el mismo clip también escribió un mensaje en el que reflejaba que estaría en problemas con Daniela Ospina por el detalle cercano que tuvo con otra mujer: “porfa quien pueda, me cuida el perro y me riega las matas”.