Luisa Fernanda W reveló que ‘stalkea’ a sus haters por está razón

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores que ella también suele recurrir a una práctica bastante popular en las redes sociales: ‘stalkear’ o revisar los perfiles de algunos internautas. Sin embargo reveló que no lo hace a la ligera, sino que se enfoca en sus detractores con una finalidad muy puntual.

La influencer suele recibir comentarios negativos en las redes sociales en sus publicaciones por ciertos comentarios que algunas personas suelen considerar odiosos o despreocupados, generando así una gran cantidad de mensajes que rayan en lo grosero. Sin embargo, la joven ha demostrado en más de una ocasiones que no le presta atención a este tipo de actos.

Pero en una serie de historias de Instagram, Luisa Fernanda W decidió hablar un poco sobre sus detractores a propósito de que al parecer había vuelto a recibir comentarios negativos en una reciente publicación en donde mostraba varias piezas de ropa, explicando que en algunas oportunidades empieza a revisar los perfiles de algunos de sus haters.

“Pasa que con las personas que critican y demás, yo entro en su perfil y yo: ‘ah, es que definitivamente no estamos en la misma sintonía, somos completamente diferentes y no me identifico para nada con esas personas’”, dijo la influencer.

Aprovechó para resaltar que los comentarios negativos llegan a ella precisamente porque “ellos tampoco se logran identificar conmigo en cosas”.

Además, la creadora de contenido comentó que no solo suele stalkear a sus detractores, sino que también lo hace con algunos de sus fans que le dejan mensajes positivos y respetuosos en sus publicaciones, admitiendo que incluso llegar a seguirlos por el tipo de contenido que publican.

“Yo entro a veces en sus perfiles y son personas con las que me puedo identificar. Me identifico y a veces hasta le doy ‘follow’”, confesó Luisa Fernanda W.