Celebrar y agradecer, la motivación de Los Caligaris para su nuevo disco, ‘Muchas Noches, Buenas gracias’

La banda argentina, Los Caligaris, está presentando su más reciente trabajo discográfico, ‘Muchas Noches, Buenas Gracias’. En Publimetro hablamos con Marcos Ozamis, saxofonista de la banda, quien nos contó el proceso de crear este álbum con el que volvieron a trabajar como independientes, luego de hacer tándem junto a grandes compañías musicales.

“Nuestro nuevo disco, ‘Muchas noches Buenas gracias’ es un disco que está compuesto por ocho canciones, de las cuales cuatro de esas ocho canciones ya fueron editadas, se fueron largando a lo largo de los meses, y ahora en este nacimiento, en esta gestación total salieron las últimas cuatro canciones, que están buenísimas, invito a la gente que lo busque, un disco muy variado”.

Para fortuna de la banda, sus 25 años de recorrido musical los ha llenado de experiencia y el transitar nuevamente a la independencia no es algo que desconozcan, pues aunque anteriormente han trabajado de la mano de grandes compañías disqueras, han sabido mantener su esencia haciendo autogestión, por lo que este nuevo paso en lugar de restar, termina sumando, ya que dan rienda suelta a todo lo que quieran, sin tener que limitarse en ningún aspecto, como podría suceder en el caso de estar ligados a una compañía musical.

“Cuando uno está en una compañía discográfica, está buenísimo también, porque uno recibe la estructura que tiene la compañía discográfica y te ayuda a allanar ciertos caminos y a poder llevar tu música a muchos lugares. Pero bueno, me parece que poder hacer la cosa independiente, me parece que tienes ese sabor, un poquito más picante, un poquito más que nos gusta a nosotros.

Los Caligaris dentro de todo somos una banda independiente, a pesar de que estuvimos con muchas compañías, siempre Los Caligaris somos nosotros los del grupo los que manejamos toda la movida artística, todo lo que es la movida musical, entonces este es un nuevo desafío, este de estar independientes, pero no es un camino que desconocíamos, ya a lo largo de todos estos años siempre lo fuimos forjando, lo fuimos trabajando y ahora que se nos dio la posibilidad, estamos con toda en este camino independiente y nos está yendo muy bien, altamente recomendable, y a Los Caligaris también hay gente que ya nos apoya, la gente nos da ese cariño y eso hace que todo sea también un poco más fácil en ese sentido”.

Los Caligaris 'Muchas noches Buenas Gracias' Diseño portada, colombiano Jomag Ariza

Aunque se podría pensar que Los Caligaris no tienen mucha relación con Colombia, el cariño por el país es muy especial, ya que el público nacional siempre ha sido fiel a ellos durante todos estos años de recorrido, y el grupo, en contra parte, siempre da lo mejor de sí en sus presentaciones. Pero el amor no solo se queda ahí, pues la portada de su nuevo disco fue realizada por un colombiano, y no fue cualquier diseño de computador, el arte proviene de un graffiti hecho exclusivamente pensando en la banda y todo lo que transmiten con su música.

“La portada está hecha en Colombia, por un artista de Medellín, el señor Jomag Ariza, que es de la Comuna 13, ahí justamente con la Comuna 13 nosotros tenemos una relación muy especial en Colombia, una vez que fuimos a Medellín nos juntamos con la gente de ‘Casa Kolacho’, es una casa que se dedica a ayudar a la gente de la calle, a presentar propuestas artísticas, entonces ahí con los muchachos pegamos onda y nos cruzamos con el señor Ariza, y él hizo la portada de este disco nuevo, la cual está representada en los callejones ahí de la Comuna 13 en Medallo. Para mí lo que vi ahí es muy Caligaris en esa portada, porque es como un colibrí con muchos colores, un poco de libertad, un poco de creatividad, es un poco lo que somos nosotros, buena vibra, salió un concepto espectacular desde el lado visual y el lado musical también”.

Los Caligaris y el arte están altamente relacionados, no solo por el tema musical, también por el diseño y sobre todo los graffitis. Esta experiencia que comenta Marcos no es la primera, en otros países ya han dejado su sello artístico haciendo murales en compañía de artistas locales, han encontrado en esta expresión visual una forma de trascender en el tiempo y de demostrar que están conectados con sus seguidores más allá de la música.

“Esto de los murales lo empezamos a hacer cuando cumplimos 20 años con Los Caligaris, para los que no saben Los Caligaris tenemos 25 años y estábamos festejando estos 25, Mariano el guitarrista de Los Caligaris se formó en la parte artística, la parte de la pintura y bueno en Córdoba hemos hecho muchos murales, hemos hecho murales en México, tenemos murales en Buenos Aires, hay varios murales por ahí dando vueltas de la banda y bueno, por qué no representar eso cuando fuimos a Medallo, y vimos en la Comuna 13 la cantidad de murales que había, la expresión artística estaba flor de piel, entonces dijimos, bueno, tenemos que participar en esto, tenemos que dejar acá nuestro pequeño sellito de aporte artístico, y nos cruzamos con el señor Ariza.

Él fue presentando un par de bocetos, pero no muy lejos de lo que está ahora plasmado, realmente quedó muy bien, su primera idea nos encantó y así fue, nos pusimos de acuerdo y la última vez cuando fuimos de gira tuvimos la posibilidad de ir a visitar el mural, fuimos de noche, como la una de la mañana, estaba lloviendo, me acuerdo ese día, la pasamos muy bien, nos sacaron fotos, estuvimos ahí con el artista, compartimos, fue increíble”.

Lo sucedido en ‘La media torta’ en marzo del 2022, tras la cancelación del ‘Jamming Festival’, es una experiencia que ni el grupo, ni sus seguidores olvidarán nunca. Pues en tiempo record de organización y de forma gratuita llenaron el lugar. Demostrando que más allá del dinero que puede representar el cobro de una boleta de un concierto, está el hecho de compartir el arte y retribuir de cierta forma todo el apoyo que se recibe de los fans incondicionalmente.

“Íbamos con todo la expectativa de presentarnos en este festival, como ya todos sabemos de público conocimiento se suspendió este festival, y bueno dijimos ya estamos acá en Colombia, ¿qué hacemos?, tenemos un par de amigos ahí en Colombia, gente que nos apoyó después de que se suspendió el festival, aproximadamente a las 48 horas Los Caligaris tocamos en la Media Torta, de lo cual fue una ‘torta y media’, porque estaba llenísimo de gente, era increíble, nos aventuramos en hacer esta especie de show para la gente, porque la gente nos decía che, mirá viaje muy lejos, me vine de tal lado, vendí esto para poder venirlos a ver, entonces bueno, ya que estábamos aprovechamos e hicimos ese show, lo organizamos en 36 horas.

Agustín, el manager de Los Caligaris genio, junto con el apoyo de amigos ahí colombianos y bueno, pudo salir este show, que dicho sea de paso, me gustaría invitar a la gente que visite el canal de YouTube de Los Caligaris, donde hay una selección ahora de varios capítulos, que hemos hecho en una serie que se llama ‘Una banda de historias’, de los cuales se encuentra reflejado todo lo que vivimos ese día, lo que fue la organización y lo que fue realmente el show y todos los artistas que se prendieron también. Porque no fue fácil poder contar con la participación de los artistas, realmente cuando les contamos de la idea accedieron y fue totalmente increíble, fue una fiesta colombiana”.