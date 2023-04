¿Algo por decir?: Suso ‘El Paspi’ se le declaró a un hombre en pleno programa de ‘Día a Día’

Los viernes en ‘Día a Día’ suelen ser muy divertidos, sobre todo porque no solamente hay muchos invitados de todo lado, sino porque también hacen diferentes juegos y se salen del programa habitual. Uno de los invitados fue ‘Suso, El Paspi’, quien se ha destacado por tener una personalidad atrevida y graciosa, pero lo que no esperaron es que se fuera a declarar en pleno programa en vivo.

Sin duda, en ‘Día a Día’ han pasado muchas cosas graciosas: caídas, llanto, desmayos, parálisis, entre otras cosas, pero definitivamente, poco se habían visto declaraciones de amor tan directas como lo hizo ‘Suso, El Paspi’.

En medio del programa, hubo varios invitado de ‘El Desafío The Box’, tanto de temporadas pasadas, como la del 2023. Obviamente, dichos participantes suelen tener unos cuerpos muy bien trabajados y parece que JP dejó enbobado a Suso, quien no pudo evitar decirle que él había visto hombres hermosos, pero no tanto como JP.

Sin duda, el momento fue demasiado gracioso para todos, pues empezaron a reírse, sobre todo JP que no se esperó que llegara dicha declaraciones al frente de todo el mundo.

Los comentarios no se hicieron esperar y hasta llegaron a pensar que ‘Suso’ podría estar enviando una clara señal, pero lo cierto es que solamente hace parte de su personaje, ya que en la vida real, Dany Alejandro Hoyos Sucerquia tiene esposa desde hace varios años.

Sin duda, lo más gracioso fue la reacción de JP que hasta se puso rojo por el momento, dejando a todos con un gran sentimiento de risa y burla.