¿Un beso? Mujer con los labios más grandes del mundo busca romper su propio récord

Algunas personas sueñan con realizarse algún tipo de cirugía estética y así lograr una mayor seguridad con su cuerpo. Pese a ser un procedimiento quirúrgico muy común, cada cliente elige la forma en que le me gustaría quedar. En redes sociales, hay muchos usuarios que disfrutan compartir cómo quedaron después de una operación, tal como Andrea Ivanova, quien es la mujer con los labios más grandes del mundo.

“Desde pequeña, he tenido una idea diferente de la belleza. Siempre fui fan de los looks extravagantes y de la gente con una apariencia artificial. Siempre me atrajeron también los labios grandes. Por eso, cuando cumplí 15 años, decidí cambiar la forma en la que me veía”, aseveró la creadora de contenido a medios locales.

Andrea expresó que comenzó googleando a personas con los labios gruesos: “me gustó mucho la apariencia de algunas. Pero no me inspiré en nadie especial para comenzar mi cambio. No quería parecerme a nadie en particular. Al contrario. Tenía ideas específicas en mi cabeza que sabía que solo podía expresar con mi aspecto y, por eso, decidí invertir miles de euros en agrandar mis labios”, continuó.

