“Están protegidos entre ellos”: Catalina Londoño teme por eliminación de mujeres en ‘La Isla De Los Famosos’

La eliminación de Lina Real y la salida por motivos de salud de Margarita Reyes ha marcado un cambio dentro de los planes del resto de participantes en ‘La Isla De Los Famosos’. Y es que las mujeres perdieron fuerza de votos en la competencia y ahora dependen de la alianza de Amazonas para poder continuar.

En el reciente capítulo pelean por la inmunidad individual la cual será decisiva para marcar el rumbo de los siguientes días, pues Tania Valencia ya no tiene su ídolo de inmunidad, y Catalina Londoño no tiene ninguna ventaja por el momento.

“Ha sido la mañana más rara. Ahora más que nunca hay que luchar por la inmunidad individual. Estos chicos están protegidos entre ellos” — Catalina Londoño

“Independiente de lo de Margarita, vamos a jugar a cedernos el uno y el otro. Sabemos cómo operar, El Mago tiene un plan en la cabeza que depende del collar de inmunidad vamos a ver qué pasa”, dijo Aco Pérez.

Según Juan del Mar no ha tenido intención de ganar ninguna prueba por ahora, pues considera que su mejor estrategia es pasar desapercibido, pese a que ha estado a punto de ser eliminado en los últimos concejos tribales de ‘La Isla De Los Famosos’.

“El Mago se pone pilas cuando siente a alguien respirándole en la nuca” — Juan del Mar

De acuerdo a lo que ha revelado ‘El Mago’, en el testimonio individual, él sería la ficha clave para desintegrar la primera alianza del programa y seguir adelante. Camilo Pardo estuvo con Tatán Mejía en la denominada tienda Survivor y en la que se le ofrecieron dos ventajas, una que era quitar un voto, y otra que se trata de quitar un ídolo de inmunidad, y el comediante terminó comprando una para poder así desarmar a quien estratégicamente es uno de los participantes con más ventajas de la competencia.

“Sé que Fede tiene un ídolo, y si yo le pregunto él me tiene que decir que sí. Me lo da, lo gasto y ya no tiene un ídolo para protegerse después”, dijo Camilo Pardo