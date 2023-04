Yuly Ferreira y Fabián Ríos perdieron a su bebé

Por medio de una publicación en la red social Instagram la actriz Yuly Ferreira anunció que perdió a un su bebé, esto lo hizo con unas palabras más que emotivas que tocaron el corazón de sus seguidores, pero también con un video en el que se refleja todo lo que fue este tiempo. Indicó que en ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, y que el dolor es tan intenso que se siente no poder más.

“Me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu, estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”

Indicó que quiso compartirlo con sus seguidores, y enviar un poderoso mensaje a través de esto y no es otro que, pese al dolor, hay un tiempo para todo bajo el Sol y que sabe que poniendo todo en manos de Dios El tendrá el control.

“Te amo y aquí estoy para sostenerte cuidarte amarte protegerte y estar en todas contigo juntos con el lo venceremos todo amada mía” — Fabian Ríos

Por su parte Fabián Ríos también dejó saber unas palabras en respuesta que estuvieron cargadas de admiración y sobre todo respeto para Yuly, así como dejar ver la esperanza del motivo por el que Dios hace las cosas.

“Amor de mi vida eres lo máximo después de Dios para mí, te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que Él tiene el control, que Él sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza”, indicó Fabián Ríos.